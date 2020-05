Saisonverkehr ins Leipziger Neuseenland nimmt Fahrt auf

Markkleeberg

Mit fast zweimonatiger Verspätung nehmen die Saisonverkehre der Regionalbus Leipzig GmbH am Freitag, 29. Mai, ihren Betrieb auf. Sie werden mit den regulären Linienverkehren kombiniert – die Fahrwege werden damit verlängert.

Barrierefrei und komfortabel zu den Seen

Der saisonale, barrierefreie Busverkehr im Südraum Leipzig bindet das Neuseenland noch besser an die umliegenden Kleinstädte und Ortschaften sowie an die Stadt Leipzig an. Damit wird die attraktive Seenlandschaft für die Besucher und Erholungssuchenden komfortabel erreich- und erlebbar.

Mit der Linie 101 gelangt der Fahrgast von Zwenkau über Böhlen und Kahnsdorf zum Hainer See sowie weiter zum Bahnhof Borna. Diese Linie hält auch am Zwenkauer See.

Die Linie 105 startet am S-Bahnhof Markkleeberg und führt auf direktem Weg über die Autobahn zum Freizeitpark Belantis, der kurz vor Pfingsten wieder öffnen möchte. Von hier aus fährt die 105 zum Hafen am Zwenkauer See. Dieses Ziel hat mit dem Blick über Wasser und der Promenade mit gastronomischen Einrichtungen besonderen Reize.

Die Linie 106, genannt „Der Markkleeberger“, verbindet als Erlebnisroute gleich vier Seen mit den verschiedensten Freizeitangeboten miteinander. Sie startet in Großstädteln und führt zunächst zum Cospudener See. Danach erschließt sie mit einem dichtem Haltestellennetz die Stadt Markkleeberg und die umliegenden Ortsteile. Über Wachau bringt die 106 ihre Fahrgäste zum Kanupark in Auenhain am Markkleeberger See und weiter zum Ferienressort Lagovida am Störmthaler See. Vom hier aus werden Espenhain, der Hainer See und anschließend Böhlen, Bahnhof angesteuert.

Neu: Fahrradanhänger für Gruppen

Um das südliche Leipziger Neuseenland noch besser erkunden zu können, dürfen demnächst Fahrräder in Gruppenstärke mitgenommen werden. Das macht die Kombination von Linienbus und Fahrradanhänger auf ausgewählten Fahrten der Linie 106 möglich. Der neue Service wird im Laufe der Saison zu folgenden Zeiten angeboten: samstags um 9:13 Uhr ab S-Bahnhof Großstädteln sowie 15.22 Uhr und 17.22 Uhr ab Böhlen, Bahnhof; sonntags um 16.13 Uhr ab S-Bahnhof Großstädteln sowie 11.22 Uhr, 13.22 Uhr und 18.22 Uhr ab Böhlen, Bahnhof.

Zusteigen ist an jeder Haltestelle mit dem Erwerb eines entsprechenden Zusatztickets möglich. Da es sich um ein Pilotprojekt handelt – über den genauen Start wird noch informiert – kommt der Fahrradanhänger vorerst nur zu den genannten Zeiten am Wochenende zum Einsatz. Bei entsprechender Nachfrage wird das Angebot fortgeführt und gegebenenfalls in den kommenden Jahren erweitert.

Alle Fahrpläne und Linienführungen für die Saisonverkehre sind im Internet unter www.regionalbusleipzig.de zu finden.

Von Gislinde Redepenning