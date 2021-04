Sana-Kliniken Borna und Zwenkau: Wer sind die beliebtesten Pflegeprofis?

Borna

Wer krank war oder ist, kommt bei einem Krankenhausaufenthalt nicht um sie herum: die zahlreichen Pflegekräfte. Nun gibt es die Gelegenheit, einmal besonders Danke zu sagen: einer Pflegeschwester, einem Pfleger oder gleich einem ganzen Team. Auf der Internetseite www.deutschlands-pflegeprofis.de können Patienten sowie Angehörige, Kollegen und Freunde ihren Lieblingspfleger oder ihre Lieblingspflegerin als „Deutschlands beliebteste Pflegeprofis“ vorschlagen. Die Sana-Kliniken Leipziger Land in Borna und Zwenkau haben da schon gute Erfahrungen gemacht.

Vor zwei Jahren hatten sich mit Melissa Steinhof und Nora Schindler zwei Auszubildende vom Sana-Klinikum Borna den Landessieg für ganz Sachsen geholt. Nominiert worden waren die beiden für ihre engagierte Mitarbeit an der Erstellung einer Handlungsempfehlung für die pflegepraktische Ausbildung. Sie durften sich über ein Preisgeld von 1000 Euro freuen.

1,2 Millionen Menschen arbeiten bundesweit in der Pflege

Deutschlandweit arbeiten mehr als 1,2 Millionen Menschen im Pflegebereich – als Krankenpflegerin, Altenpfleger, Kinderkrankenschwester und Hebamme. Ob in Ausbildung oder mit langjähriger Erfahrung. Ob im Pflegeheim, im Krankenhaus oder zu Hause. Sie kümmern sich in Krankenhäusern, Pflegeheimen und bei ambulanten Pflegediensten um ihre Patienten. Zusammen kommen sie auf Hunderte Millionen Stunden, in denen sie Wunden versorgen, Medikamente verabreichen und bei Körperhygiene und Essen helfen. Nur mit dem großen Engagement dieser Menschen kann Deutschland das hohe Niveau seiner gesundheitlichen Versorgung jeden Tag sichern.

„Wie wichtig die Arbeit der Menschen in der Kranken- und Altenpflege auch in unserer Region ist, zeigt die Corona-Pandemie ganz besonders“, sagt Silke Lebus, Pflegedienstleiterin am Sana-Klinikum Borna. „Die stillen Helden der Pflege können nun ein Gesicht bekommen.“ Sie ruft dazu auf, sich am Wettbewerb zu beteiligen. Dieser wird vom Verband der Privaten Krankenversicherung ausgerichtet.

Nominierungen bis Ende April möglich

Bis zum 30. April können Patientinnen und Patienten sowie deren Angehörige unter www.deutschlands-pflegeprofis.de ihre Favoriten vorschlagen. Pflegekräfte und Auszubildende in diesen Berufen können engagierte Kolleginnen und Kollegen sowie ganze Teams nominieren. „Es geht um mehr öffentliche Wertschätzung und Aufmerksamkeit für Menschen, die sie verdienen. Wer jetzt online nominiert, sagt damit Danke für eine hervorragende Arbeit“, so Lebus.

Abstimmungsphase startet im Mai

Vom 3. bis zum 31. Mai kann online für alle Nominierten abgestimmt werden. Dann sind alle Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, „ihre“ Pflegeprofis zu unterstützen. In der gesamten Bundesrepublik werden Landessieger gesucht. Diese treffen sich – sollte es die Corona-Lage zulassen – zu einer Galaveranstaltung in Berlin.

Von LVZ/Julia Tonne