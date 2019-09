Sana will Behandlung Älterer verbessern

Zwenkau/Markkleeberg

Seit Anfang des Jahres gehören zwei chirurgische Praxen in Borna und Zwenkau, eine gynäkologische Praxis in Markkleeberg, eine Anästhesie in Borna und eine Allgemeinmedizinische Praxis in Leipzig mit zu den Sana-Kliniken Leipziger Land. In Zwenkau wird bereits seit längerem das Geriatriezentrum von Sana betrieben.

Neue Pflegedienstleiterin

Auf personeller Ebene stehen noch dieses Jahr Veränderungen an. Geschäftsführer Martin Jonas betreut künftig die Sana-Kliniken in ganz Sachsen als Geschäftsführer, sein Nachfolger für das Bornaer Haus wird zum 1. Oktober Cord Meyer. Eine andere Veränderung ist hingegen schon über die Bühne gegangen: Die Pflegedienstleitung für den Standort Zwenkau liegt seit einiger Zeit in den Händen von Katharina Rauschenbach, die auch stellvertretende Pflegedienstleiterin in Borna ist.

Klinik trägt Titel „Altersmedizinisches Zentrum“

Seit Januar darf das Geriatriezentrum Zwenkau offiziell den Titel „Altersmedizinisches Zentrum“ tragen. Das Team um Chefarzt Ralf Sultzer hatte bereits in den zurückliegenden Jahren die Behandlungssäulen geriatrische Rehabilitation, Akutgeriatrie, geriatrische Institutsambulanz und die geriatrische Tagesklinik unter einem Dach zusammengeführt. Darüber hinaus will Sana mit dem neuen Geriatrienetzwerk „GeriNah“ die Zusammenarbeit von stationären und ambulanten Betreuungseinrichtungen, Sanitätshäusern, Apotheken, Kostenträgern und Vertretern der Wohnungswirtschaft aus Leipzig und der Region Leipziger Land stärken.

Zertifikat für familienbewusste Personalpolitik

Für familienbewusste Personalpolitik wurde den Sana-Kliniken Leipziger Land das Zertifikat „audit berufundfamilie“ durch die Hertie-Stiftung verliehen. Man wolle sich weiter für eine familienfreundliche die Vereinbarkeit von Familie und Beruf bleibt vor dem Hintergrund der demographischen Entwicklung eine zentrale Herausforderung“, betont Geschäftsführer Jonas.

