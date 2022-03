In dieser Sache waren sich alle Beteiligten an einig: Es muss zügig an der Sanierung des gesperrten Störmthaler Kanals gearbeitet werden. Dazu bedarf es allerdings eines Gutachtens, das bis jetzt noch mal nicht in Auftrag gegeben wurde. Da selbst die Aufgabenstellung dafür fehlt, herrscht dicke Luft in der „Steuerungsgruppe Neuseenland“.