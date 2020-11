Markkleeberg

Auf dem Markkleeberger Eulenberg hat seit Jahren ein kleiner Verlag sein Domizil. Es ist der Sax-Verlag von Birgit Röhling, der – folgt man den Ankündigungen ihrer letzten Jahreskataloge – per annum um die 20 Neuerscheinungen stemmt. Mit ihren Autoren, Herausgebern und Lesern verbindet sie die Lust auf Bücher.

Spannende Themen um Menschen und Landschaften

Anfangs lag ein landesgeschichtliches Buchprogramm Sachsens im Zentrum der verlegerischen Arbeit, inzwischen dominieren mitteldeutsche Themen. Alles in einem schon weitgefächerten Spektrum literarisch-informativer Genres. Das geht vom regionalen Reiseführer über Beiträge zur Landeskultur und -geschichte bis hin zum Roman. Röhling hat ihrem Verlag ein Profil gegeben, das inzwischen auch Bildbände, erste Belletristik und Biografisches umfasst.

Im Moment, so die Verlagschefin, arbeite sie an mehreren wichtigen Themen, die noch vor dem Jahresende auf den Tisch kommen sollen. Mehr will sie dazu noch nicht sagen. Taufrisch hingegen ist ein Buch unter dem Titel „Begegnungen mit Peter Schreier“ mit dem 2019 in Dresden verstorbenen Tenor und Dirigenten, herausgegeben von Matthias Herrmann. Spannend sind die reich bebilderten „Streifzüge durch das Osterzgebirge“. Die Region wurde vor wenigen Wochen zum Unesco-Weltkulturerbe gekürt. Zu den jüngeren Editionen gehören auch eine „Mitteldeutsche Geschichte“ von Steffen Raßloff sowie „ Leipzig in neuem Licht“, fotografiert von Philipp Kirschner und getextet von Bernd Weinkauf. Kurz: interessante Themen, prominente Autoren.

Autor und Werk müssen zum Verlag passen

Daher ergibt sich die Frage an Birgit Röhling, wie der Verlag zu seinen Autoren kommt oder umgekehrt diese zum Verlag? Schließlich tauchen immer wieder Werbebotschaften unter dem Motto auf: Schreibe Dein Buch! Das seien reine Bezahlaktionen, erklärt die Verlagschefin, die darauf hinauslaufen, dass der Autor auf seine Kosten sein Buch produzieren lässt. Gleich, ob er dafür ein Publikum findet oder nicht. Sie sehe in ihren Mühen eher die Frage des Themas, des rechtlichen Umfeldes, wie Bild- und Urheberrechte, und natürlich dass Autor und Werk zum Verlag passen müssen.

Allein aus Markkleeberg kommen sechs Autoren, die zumeist mehrfach mit ihren Themen aufwarteten. Und dann gibt es auch eine Zusammenarbeit mit Vereinen, wie den Kulturgeschichtlern aus Markkleeberg, dem KuHstall aus Großpösna oder dem Heimatverein von Beucha. Weitere langjährige Partner des Sax-Verlages sind neben regionalen Archiven und Vereinen Landesämter oder auch öffentliche Institutionen der Kultur, Wissenschaft und Geschichte. Daraus sind zahlreiche langfristige Verbindungen zum Markkleeberger Verlag entstanden, aus deren Basis verschiedene Publikationsreihen mit immer neuen Titeln aufgefrischt werden – wie die Beiträge zur Wagner-Forschung, die Reihen zur Leipziger Stadtgeschichte oder die Arbeitshefte Denkmalpflege.

Zwei Generationen arbeiten mit

Den Verlag aus der Taufe gehoben haben im Jahre 1992 in Beucha Erika und Lutz Heydick. Die Eltern von Birgit Röhling waren vorher lange im Urania-Verlag tätig, wollten nunmehr ihr Wissen und ihre Erfahrungen in das eigene Projekt einbringen. Ihre Tochter hatte von 1984 bis 1988 an der TH Leipzig ein Studium der Polygraphie absolviert, später mehrere Weiterbildungen wahrgenommen, um die zahlreichen Arbeitsschritte, die in einem Verlag zu gehen sind, auch selbst zu beherrschen. Nach Beschäftigungen in Kleinverlagen stieg sie im Sax-Verlag der Eltern ein und hat ihn, wie beschrieben, inzwischen übernommen. Ihre Eltern geben weiterhin Unterstützung in der Beratung bei Einzelprojekten, sie lektorieren und sind teilweise selbst als Autoren im Verlag tätig.

