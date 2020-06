Markkleeberg

Der Auftakt des diesjährigen Festivals Sommertöne mit dem renommierten Berliner Saxophonquartett „clair-obscur“ in der Kirchruine Wachau markierte für die Musiker und das Publikum am Wochenende einen emotionalen Moment: Für beide Seiten war es das erste Konzert nach dreimonatiger Corona-Zwangspause.

Größerer Open-Air-Anteil

Das Festivalteam um Tobias Rosenthal vom Rosenthal Musikmanagement freute sich nach einigen Wochen des Hoffens und Bangens, dass die beliebte Reihe nicht abgesagt werden musste, sondern dass sie in etwas reduzierter Form mit größerem Open-Air-Anteil durchgeführt werden kann. Die inzwischen 15. Auflage umfasst mit mittlerweile drei Zusatzkonzerten insgesamt neun Veranstaltungen.

Die Sitzgelegenheiten wurden nach den aktuellen Hygieneauflagen, verbunden mit dem nötigen Fingerspitzengefühl, angeordnet. Personen aus einem Haushalt durften das Musikerlebnis in gewohnter Nähe genießen und wahrten gleichzeitig den entsprechenden Abstand zu den anderen Besuchern.

Sommerlich leichter Sound

Die Musiker sandten mit einem sommerlich-leichten Sound ein beglückendes Hoffnungszeichen für die momentan malade Kulturszene. So interpretierten die vier Solisten mit tänzerischem Schwung Werke von Piazzolla und Schostakowitsch, schwebten fast meditativ zwischen den Harmonien in Philip Glass’ Filmmusik „Mishima“ und kosteten die jazzigen Rhythmen in drei Gershwin-Songs aus – immer in Begleitung des jubelnden Vogelgezwitschers.

Zu Beginn wählte das Ensemble zwei Stücke aus Bachs Kunst der Fuge – vielleicht eine kleine Hommage an das Bachfest Leipzig, das am Wochenende tausende Bach-Fans aus aller Welt nach Leipzig gezogen hätte. In Wachau applaudierten die jeweils 50 zugelassenen Zuschauer mit Begeisterung am Nachmittag als auch im zweiten Durchlauf am Abend.

Großer Aufwand für Organisatoren und Künstler

„Das ist ein großer Aufwand für Organisatoren und Künstler, der jedoch dankbar aufgenommen wird und nur durch die vertrauensvolle und sichere Unterstützung der Sparkasse Leipzig, die die nötige finanzielle Basis für die musikalische Reiseroute durch die Landkreise Nordsachsen und Leipzig garantiert, ermöglicht werden kann“, so die Organisatoren. Karten und weitere Infos gibt es im Internet unter www.sommertoene.de.

