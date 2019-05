Markkleeberg/Zwenkau

Wer als Fußgänger oder Fahrradfahrer den im Volksmund „LPG-Weg“ genannten Wirtschaftsweg zwischen Markkleeberg-Gaschwitz und Zwenkau nutzt, trifft nicht nur auf grüne Wiesen und Wälder, sondern immer wieder auch auf wilden Müll am Wegesrand. Ein Ärgernis – und in manchen Fällen auch noch umwelt- und gesundheitsgefährdend.

Schneeballprinzip sorgt für immer mehr Müll

Die Vergrößerung so mancher Schandflecken geht nach dem Schneeballprinzip rasant vonstatten: Wo erst nur ein kleiner Beutel liegt, kommen schnell mehrere Säcke oder gleich ganze Zimmereinrichtungen hinzu. „Grundsätzlich zuständig für die Beseitigung des illegal abgelagerten Mülls ist – ganz klar – der Verursacher“, betont Landkreis-Pressesprecherin Brigitte Laux auf LVZ-Anfrage. Für den Versuch, die Täter ausfindig zu machen, sei das Umweltamt des Kreises verantwortlich. Dieses überwache im besten Fall die Beräumung und leite ein Bußgeldverfahren ein oder schalte bei Straftaten die Staatsanwaltschaft ein.

Viele Umweltsünder kommen ungeschoren davon

Nur: Leider kommen die Umweltfrevler viel zu oft ungeschoren davon. „Lässt sich der Verursacher nicht ermitteln oder muss sofort gehandelt werden, weil eine unmittelbare Gefahr für Mensch, Boden, Luft oder Wasser besteht, wird das Umweltamt tätig und veranlasst die Beräumung“, erläutert Brigitte Laux. Die Kosten trägt in diesem Fall die Allgemeinheit, also der Steuerzahler.

Bürger können Hinweise geben

Einer der Brennpunkte, an denen besonders viel Müll illegal abgelagert wird, ist die Zufahrt von der B 2 in Richtung Zwenkauer See. Sie wird von Lastkraftwagen für den weiteren Ausbau des Harthkanals genutzt und ist laut Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft ( LMBV) ohnehin nicht für den öffentlichen Verkehr freigegeben. „Gerade ist wieder Saison, obwohl zwei Kubikmeter Sperrmüll pro Anlieferung von den Wertstoffhöfen kostenlos entgegengenommen werden“, sagt Brigitte Laux. Bei der Ermittlung von Umweltverschmutzern könnten auch Beobachtungen der Bevölkerung helfen, die dem Umweltamt gemeldet werden.

Konsequente Beräumung wäre zu teuer

Der genannte „Hotspot“ wird regelmäßig kontrolliert und, wenn kein Verursacher ermittelt werden kann, auch beräumt. Zuletzt geschah dies im Februar. „Der Mai ist bereits in Vorbereitung“, informiert Brigitte Laux. Grundsätzlich versuche das Umweltamt, den wilden Müll zu beseitigen. Allerdings bewege sich das Abfallaufkommen in der freien Landschaft seit Jahren auf hohem Niveau. Eine „besenreine“ Landschaft wäre zwar wünschenswert, sei aber eine Illusion, da weder der Landkreis noch die Kommunen dazu finanziell und personell in der Lage sind.

Von Gislinde Redepenning