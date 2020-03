Schicksal des alten Ärztehauses steht auf der Kippe

Zwenkau

Die Stadt Zwenkau hat sich im Jahr 2020 eine ganze Reihe von Bau- und Umbauprojekten auf die Fahnen geschrieben. Ein Teil der im Haushaltsplan verankerten Vorhaben wurde bereits begonnen, andere starten in nächster Zeit. Bauhof und Ärztehaus gehören dazu.

Sozialgebäude für Bauhof

Die Mitarbeiter des Bauhofes mit Friedhelm Tauchnitz an der Spitze, der das Amt im Januar vom langjährigen Leiter Frank Teschner übernommen hat, dürfen sich auf ein neues Sozialgebäude freuen. Auf dem Grundstück des stadteigenen Bauhofes in der Leipziger Straße 108 dümpelt ein brachliegendes Objekt vor sich hin. Das soll wieder nutzbar gemacht werden und den Mitarbeitern dann für verschiedene Zwecke dienen. Es bekommt Zimmer für die Verwaltung sowie Umkleiden, Dusch- und Pausenräume. 160 000 Euro sind für den Ausbau geplant, davon sind 107 000 Euro Fördermittel.

Altes Ärztehaus hat großen Sanierungsbedarf

Das 1997 eröffnete „Ambulante Gesundheitszentrum Zwenkau“ in der Wasserturmstraße, das inzwischen zum größten Teil leer steht, soll aus seinem Dornröschenschlaf erweckt werden. „Die Konzeptionsphase für die weitere Nutzung beginnt in diesem Jahr“, erklärt Bürgermeister Holger Schulz ( CDU). Mehrere Ärzte, die hier ihre Praxen hatten, sind ins neu gebaute Gesundheitszentrum Zwenkau (GZZ) an der Ecke Leipziger- und Bahnhofstraße umgezogen, das 2018 mit Apotheke, Pflegedienst, Sanitätshaus, Physiotherapie und Seniorenwohnungen feierlich eröffnet wurde. Noch empfängt Dr. Gerold Golle in der Wasserturmstraße Patienten in seiner Praxis für Allgemeinchirurgie, doch ist auch sein Umzug ins benachbarte Gebäude der Sana-Klinik beschlossene Sache.

Die weitere Verwendung des Gebäudes ist völlig ungeklärt. Es könne sich ein privater Investor finden, aber auch ein Abriss sei nicht ganz ausgeschlossen, so der Bürgermeister. Kindereinrichtungen würden in der Stadt dringend benötigt, doch sei ein Umbau dazu nicht vorstellbar, weil viel zu teuer. „In der Summe müssten zu viele bautechnische Veränderungen vorgenommen werden“, so Schulz. Die Auflagen des Brandschutzes müssten erfüllt werden. Außerdem sei das Haus nicht behindertengerecht eingerichtet, es gibt keinen Fahrstuhl, die Türen sind zu schmal und Rettungswege fehlen.

Das Gemeindezentrum in Großdalzig soll noch in diesem Jahr erweitert und umgebaut werden. Quelle: Kempner

Vorgesehen ist 2020 auch der Umbau und die Umnutzung des Mehrzweckgebäudes in Großdalzig. Ziel ist die Einrichtung als Feuerwehrgerätehaus, das mit der Nutzung von Gemeinschaftsräumen der Allgemeinheit zur Verfügung stehen soll.

Von Gislinde Redepenning