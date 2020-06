„Schlecht recherchierte Studie“: Markkleeberger OBM sauer auf ADFC

Markkleeberg

Über die kürzlich veröffentlichte Studie „Jetzt kommt das Rad zum Zug“ des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs Sachsen ( ADFC) ist die Stadt Markkleeberg mächtig sauer. „Darin stimmt keine einzige Zahl“, ärgert sich Oberbürgermeister Karsten Schütze ( SPD).

Immerhin mit Note 2 bedacht: die Fahrradabstellanlage in Großstädteln. Quelle: André Kempner

Sowohl Qualität als auch Quantität von Fahrradparkanlagen aller 521 sächsischen Bahnhöfe wurden unter die Lupe genommen. Obwohl rund 1100 Fahrgäste täglich in den Zug steigen, verfüge der Bahnhof Markkleeberg über lediglich 35 Radbügel, heißt es in der Studie. Schlichtweg übersehen wurden offenbar die Bügel, die im Zuge des Ausbaus der Neuen Mitte auf dem Markkleeberger Bahnhofsvorplatz und vor dem Sportbad installiert wurden. Die Station bekommt daher die Schulnote 4, wird nur geringfügig besser bewertet als der sächsische Durchschnitt (4,5). Ebenfalls nur eine glatte „4“ erreicht der Bahnhof Markkleeberg-Nord mit 16 Bügeln. Die Note 2 gibt es hingegen für den Haltepunkt Großstädteln.

Gaschwitz schnellt von Note 6 auf Note 2

Am Haltepunkt Gaschwitz sucht der Pendler laut der ADFC-Erhebung Abstellanlagen für unmotorisierte Zweiräder vergebens. Folge: Note 6. Das sei der größte Fehler in der Studie, moniert OBM Schütze. „Es ist erschreckend, dass der ADFC versucht, alte Zahlen als aktuell zu verkaufen.“ Die schlechten Noten seien ein Schlag ins Gesicht der Stadtverwaltung, betont auch deren Pressesprecher Daniel Kreusch.

Tina de Bernado, Karsten Schütze und Günter Schwarze (von links) bei der Eröffnung der in der ADFC-Studie vergessenen Fahrrad Quelle: André Kempner

Nach einem LVZ-Hinweis, in Gaschwitz habe die Stadt Markkleeberg im September 2019 einen 18 500 Euro teuren überdachten Radunterstand aufgestellt, schraubt Janek Müksch, Mitglied des ADFC-Vorstandes, mit der Bemerkung, damit ändere sich das Bild „enorm, denn die neue Ausstattung ist angemessen“, die Note von 6 auf 2 nach oben. „Die Datenerhebung haben wir in der ersten Jahreshälfte 2019 durchgeführt und zugegebenermaßen war mir nicht bekannt, dass es diese erfreuliche Verbesserung gab“, räumt Müksch ein. „Der Haltepunkt Gaschwitz ist längst nicht die einzige S-Bahn-Station, in die wir investiert haben“, betont Schütze derweil. Auch die Bahnhöfe Markkleeberg und Markkleeberg-Nord seien unterdessen fahrradfreundlich.

ADFC sieht Verbesserungspotenzial

Mücksch sieht in Markkleeberg dennoch Verbesserungspotenzial: „ Fahrradabstellanlagen kosten wenig Geld, sind platzsparend und erhöhen den Einzugsradius von Bahnhöfen enorm.“ Rad und Bahn zu kombinieren, sei aber nur dann sinnvoll möglich, wenn der Kunde sein Vehikel „angstfrei“ am Bahnhof stehen lassen kann.

„Im Zuge des Bauprojektes Neue Mitte wurde natürlich auch der Radverkehr betrachtet. An der Südstraße ist der Bau einer Fahrradservicestation mit Stellplätzen und einer Gewerbeeinheit für Fahrradserviceleistungen vorgesehen“, betont der OBM. Offensichtlich habe sich der ADFC nicht die Mühe gemacht, die 2016 vom Stadtrat beschlossene Planung auf der Homepage zu recherchieren. Für Markkleeberg-Nord werde Unmögliches gefordert: „Mit den vorhandenen Bügeln ist die Kapazität ausgeschöpft. Der Stadt gehören keine weiteren Flächen“, sagt Schütze. Bewusst seien keine überdachten Stellplätze errichtet worden, da diese viel zu viel Platz kosten. „Eine hochwertige Fahrradabstellanlage zu bauen, die die Zahl der Stellplätze nicht erhöht, kann ich weder dem Stadtrat noch dem Steuerzahler glaubhaft vermitteln“, fügt er hinzu.

Schütze hält Methode für zweifelhaft

Und noch etwas ärgert den Oberbürgermeister: Der Kommune liege die Studie vor. Die Zahlen seien andere als in der dazugehörigen Pressemitteilung. „Erst auf den zweiten Blick fällt auf, dass in der Studie Abstellplätze angegeben wurden, in der Pressemitteilung Fahrradbügel. Dass ein Bügel zwei Stellplätze bedeutet, erwähnt der ADFC leider nicht“, hält Schütze die Methode des ADFC für zweifelhaft.

Auch im Rathaus Döbeln haben falsche Zahlen für Kopfschütteln gesorgt.

