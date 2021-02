Markkleeberg

Vor allem in den Nebenstraßen der Stadt machen die Schneemassen nach wie vor das Durchkommen schwer. In den Sozialen Medien wachsen die Zahl der Beschwerden und der Unmut. Oberbürgermeister Karsten Schütze (SPD) informiert über den Stand der Räumungen.

Winterdienst streut Salz

Die Temperaturen seien soweit gestiegen, dass der Einsatz von Salz auf den Straßen der Stadt möglich ist. Bei Temperaturen um Minus sechs Grad habe die von der Stadt beauftragte Winterdienstfirma Hake mit dem Streuen begonnen. Das Ergebnis sei bereits sichtbar. An vielen Stellen im Stadtgebiet könne man wieder die Asphaltschicht auf den Straßen erkennen.

Schwerpunkt der Arbeit bleibe weiterhin die Beräumung der Schneemassen aus dem Stadtzentrum. Die von der Stadt beauftragte Firma Wiesner Transporte ist unterwegs, um die weiße Pracht auf kommunale Flächen am Sportbad und an der Bowlingbahn abzufahren. Die Firma ist dabei mit einer Kolonne aus einem Radlader und einem Lkw im Einsatz. In Anbetracht der Schneeberge hat die Stadt heute eine zweite Kolonne beauftragt, die voraussichtlich auch am Samstag im Einsatz sein wird.

Bevölkerung packt mit an

Schütze freut sich sehr über die Unterstützung aus der Bevölkerung. „Wir bedanken uns ganz herzlich bei den Gastronomen von Pier 1, die die Aktion ‚Schippendales‘ auch nach Markkleeberg gebracht haben“, sagt der Oberbürgermeister „Sie haben uns mit ihrem Einsatz beim Freischaufeln der Bushaltestellen hervorragend unterstützt.“ Städtisches Personal, das dafür abgestellt war, konnte sich derweil um andere Bereiche im Stadtgebiet kümmern.

Vor dem Hintergrund der Öffnung von Schulen und Kindertagesstätten am 15. Februar ist die Stadt auch bei diesen Einrichtungen tätig. Ziel ist es, die Stellplätze freizuräumen, damit die Eltern ihre Kinder sicher zur Schule oder Betreuungseinrichtung bringen können.

Nach und nach werden Nebenstraßen freigeräumt

Auch die Nebenstraßen, die nicht im Winterdienst-Plan enthalten sind, sollen nach Möglichkeit vom Schnee befreit werden. „Wir tun unser Möglichstes, bitten aber gleichzeitig um Verständnis, dass wir nicht alle Anfragen zum Beräumen der Nebenstraßen positiv beantworten können“, erklärt Schütze. Manche Straßen seien einfach zu schmal für Räumfahrzeuge. Gearbeitet werde nach Priorität, so der OBM. Es gehe vordergründig um das Herstellen der öffentlichen Sicherheit und Infrastruktur.

Die Stadtverwaltung appelliert noch einmal dringend an alle Hauseigentümer, die Gefahr von herabstürzenden Eiszapfen nicht zu unterschätzen. Die Feuerwehr der Stadt hatte schon zwei Einsätze, bei denen die Kameradinnen und Kameraden Eiszapfen entfernen mussten. Zugleich mehrten sich die Anfragen bei der Stadt, dass die Feuerwehr an privaten Häusern die Eiszapfen entfernen möge. Das passiere aber nur, wenn Gefahr im Verzug ist und sei mit einem teuren Kostenbescheid verbunden. Die Hauseigentümer seien verantwortlich und müssten geeignete Vorsorge treffen.

Von Gislinde Redepenning