Zwenkau

EnviaTel will ab dem nächsten Jahr flächendeckend den Breitbandausbau für Zwenkau und alle Ortsteile übernehmen, wenn sich 35 Prozent aller Haushalte – das sind in Zwenkau 1479 von insgesamt 4227 – für den Telekommunikationsdienstleister entscheiden.

Vorvermarktung läuft

Derzeit läuft die Vorvermarktungsphase. Jeder Endkunde, der bis zum 15. Februar 2021 einen Vorvertrag abschließt, bekommt den Glasfaserhausanschluss kostenlos. Momentan ist ein Experten-Team in Zwenkaus Straßen unterwegs, um Flyer zu verteilen und Fragen zu beantworten. Eine Service-Filiale im ehemaligen Ärztehaus in der Wasserturmstraße 5 ist Montag bis Freitag von 10 bis 13 Uhr spopwie von 15 bis 20 Uhr geöffnet, am Sonnabend von 10 bis 17 Uhr. Termine können unter der Telefonnummer 0341 1208252 vereinbart werden.

Info-Mobil tourt durch Ortsteile

Das EnviaTel-Infomobil tourt noch bis nächste Woche durch Zwenkau und seine Ortsteile. Es steht am 26. November am Gemeindezentrum in Großdalzig, am 27. November sowie am 4. Dezember auf dem Markt in Zwenkau – immer zwischen 10 und 18 Uhr.

Die weiteren Termine: 30. November – Tellschütz Am Ring; 1. Dezember – Löbschütz Mittelstraße/Ecke Teichstraße; 2. Dezember – Dorfplatz in Zitzschen; 3. Dezember – Kleindalzig am Teich gegenüber der Bushaltestelle.

Von Gislinde Redepenning