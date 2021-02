Zwenkau

Im Zuge der Corona-Pandemie hat sich gezeigt, wie wichtig ein breitbandfähiger Internetanschluss mit einer stabilen Verbindung ist. Nicht nur fürs private Vergnügen, sondern auch für das Arbeiten im Home-Office. Die Stadt setzt auf EnviaTel. Das Tochterunternehmen von EnviaM will den flächendeckenden Breitbandausbau für Zwenkau und allen Ortsteile übernehmen.

Info-Veranstaltung läuft digital

Eine Hürde ist die Vorvermarktungsquote – 35 Prozent aller Haushalte müssen einen Vorvertrag abschliessen. Die Frist dafür ist wegen des Lockdowns, der Bürgerveranstaltungen unmöglich macht und die persönliche Beratung erschwert, bis zum 31. März verlängert worden. Auf der Homepage der Stadt Zwenkau gibt es einen Link zu einer digitalen Informationsveranstaltung. Beratungstermine können unter der Telefonnummer 0341 120 8252 vereinbart werden.

Bürgermeister wirbt für Digitalisierung

Bürgermeister Holger Schulz wirbt für den „großen Schritt in Richtung Digitalisierung“. „Die meisten Grundstücke am Kap Zwenkau haben bereits einen Glasfaseranschluss, dieser wurde bei der Erschließung des Gebiets damals gleich mitverlegt“, erklärt Schulz. Auch das Gewerbegebiet an der B2 verfüge über ein Glasfasernetz. In vielen Ortsteilen und im überwiegenden Stadtgebiet sei das noch nicht der Fall. Dort würden die Defizite gerade jetzt, in Zeiten mit einer stetig ansteigenden Zahl von Videokonferenzen, deutlich.

Hausanschluss kostet erstmal nichts

„Nicht jeder möchte sich vorab auf einen Vertragspartner für einen Internetanschluss festlegen“, sagt Holger Schulz. Das sei verständlich. Doch sollten die Kosten für einen Glasfaser-Hausanschluss in die Überlegungen einfließen. „Wer in der Vorvermarktungsphase einen Vertrag mit der EnviaTel abschließt, bezahlt für den Anschluss nichts. In der Bauphase kostet die Verlegung bis aufs eigene Grundstück 400 Euro. Und für denjenigen, der sich erst in einem oder zwei Jahren für einen Glasfaseranschluss entscheidet, fallen Kosten in Höhe von 1 500 Euro an“, betont der Bürgermeister.

Die Vermarktung lief schleppend an, inzwischen befinden sich die Zwenkauer auf der Zielgeraden. „Wir haben in Groitzsch aktuell mit 33,5 Prozent die Mindestquote von 35 Prozent fast erreicht. In Zwenkau liegen wir mit 20 Prozent noch etwas zurück“, sagt Romy Naumann-Kluge, Referentin der EnviaTel-Unternehmenskommunikation. „Wir sind jedoch optimistisch, dass wir auch dort die Mindestquote erreichen werden.“

Von Gislinde Redepenning