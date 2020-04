Vor dem Mikro vergisst Angelika Pörsch alle Sorgen

Markkleeberg

Powerfrau Angelika Pörsch ist seit 30 Jahren selbstständig und hat in dieser Zeit so manche Krise überstanden. Jedoch keine diesen Ausmaßes. Im Markkleeberger Reisebüro arbeitet sie derzeit wegen der Corona-Pandemie nur eingeschränkt. Richtig gut läuft es dagegen mit ihren zweiten Job als Radiomacherin.

Zehn Jahre Second Radio

Immer mehr Hörerinnen und Hörer aus der Region schalten ihr „Second Radio“ ein – die Menschen sind momentan viel länger zu Hause und verbringen mehr Zeit vor dem Radiogerät. Vor zehn Jahren hat die Markkleebergerin sich zu Hause ein Tonstudio eingerichtet – hier arbeitet sie von der ersten Stunde an im „Home office”. Dank ihres Technikers Bernd Ostendorff verbreitet sie gemeinsam mit ihrem ambitionierten Team 24 Stunden am Tag Musik jedweder Couleur, auch abseits des Mainstreams, Informationen und gute Laune. „Wir haben schon immer dezentral gearbeitet. Unsere Moderatoren senden alle von zu Hause aus und schalten sich zu“, betont Angelika Pörsch. Die große Party zum zehnten Geburtstag, die am 5. Juni mit der Band Karussell im Anker in Leipzig stattfinden sollte, ist natürlich verschoben worden. Gefeiert wird trotzdem – virtuell.

Regionalität kommt gut an

„Unsere Regionalität und der Zusammenhalt machen sich momentan stark bemerkbar”, erzählt sie. „Wir haben einige Unternehmen unterstützt und beispielsweise die neuen Lieferservices von Gaststätten angekündigt.” Kostenlos natürlich. Durch Mund-zu-Mund-Propaganda hat sich ihr Engagement schnell herumgesprochen. Dass ihr einige Werbeträger weggebrochen sind, tut finanziell weh. „Wir haben aber das große Glück, dass uns unser größter Werbepartner, die Chemnitzer Firma GHL Logistik, durch die Krise hilft”, freut sie sich.

Angelika Pörsch hat schon so manche Krise gemeistert und bringt mit ihrem Radio in der Corona-Pandemie Abwechslung und Unterstützung in so manchen tristen Alltag. Quelle: Kempner

Morgenprogramm verbreitet gute Laune

Montags bis freitags bringt sie ihr Publikum zwischen 6 und 10 Uhr heiter in den Tag. „Im Reisebüro ist es zur Zeit deprimierend, nur Stornierungen zu schreiben, zu wissen, dass wir ohne Unterstützung dastehen und alle Arbeit seit Oktober für die Katz war”, erzählt sie. „Wenn ich mich ans Mikro setze, ist das alles vergessen und ich kann vier Stunden lang abschalten.”

Ihr Tipp fürs kommende, möglicherweise verregnete Wochenende: Am Samstag begrüßt Dominik Dworrak von 10 bis 14 Uhr Frühaufsteher und Langschläfer zum „FamilienSamstag XXL”. Am Sonntag könnte der Nachwuchs von 8 bis 9 Uhr „Kess“ lauschen, die sich mit ihren bunten Kinder-Mitmachprogrammen einen Namen gemacht hat.

Second Radio ist mit allen DAB+-fähigen Radios in glasklarer Qualität im Raum Leipzig und in Freiberg zu empfangen. DAB steht für „Digital Audio Broadcasting“, also die digitale Verbreitung von Audiosignalen über Antenne. Mehr dazu unter www.secondradio.de.

Von Gislinde Redepenning