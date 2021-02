„Selbstgewählt obdachlos“ – Markkleeberger warten am See auf Lockdown-Ende

Markkleeberg

Eigentlich wollten Ina Bär und Torsten Paul mit ihrem blauen Campingbus namens „Otto“ gerade in wärmeren Gefilden weilen, unberührte Natur genießen und vielleicht in der Hängematte mit dem Laptop auf dem Bauch der Arbeit nachgehen. Sie hatten eine einjährige Europa-Reise geplant und zu Hause schon alles aufgegeben. Dann kam Corona.

Lebenstraum wird in Spanien geboren

Im Jahr 2010 machte die damals alleinerziehende Mutter Ina Bär mit ihren beiden Kindern im Teenageralter – das Trio wohnte damals in Plauen – einen vierwöchigen Campingurlaub in den spanischen Pyrenäen. „Die Mischung aus Bergen und Meer, aus fremden Kulturen, Mentalitäten und Sprachen hat uns so gut gefallen, dass wir gar nicht mehr wegwollten“, blickt sie zurück. Der Wunsch, Aussteiger auf Zeit zu sein, wurde geboren. Doch das Schulamt schob dem Vorhaben, die Kinder für ein Jahr aus dem Unterricht zu nehmen, einen Riegel vor. „In die Idee hatte ich mich aber verliebt“, betont Ina Bär.

Der Camping-Bus zieht

2013 zogen sie und ihre Kids nach Markkleeberg. Zwei Jahre später lernte sie ihren neuen Partner Torsten Plaul kennen, der zu ihr ins gemietete Haus auf dem Eulenberg zog. Zum ersten Date fuhr er in seinem Camping-Bus vor. „Das ist der Richtige“, war sich Ina Bär sofort sicher – während sich Torsten Plaul noch heute augenzwinkernd fragt, ob sie sich damals wohl zuerst in ihn oder in das Fahrzeug verliebt hat. Das ist nun gut fünf Jahre her, von denen es ganze zwei dauerte, den Informatiker von einer großen Tour durch Europa überzeugen. „Steter Tropfen höhlt den Stein“, sagt die Markkleebergerin und lacht. Aus der kompletten Ablehnung wurde in vielen Gesprächen über ihren Lebenstraum irgendwann „unsere Reise“.

Der neue Job läuft via Internet

Autorin Ina Bär hat mit ihrem zweiten Erziehungsratgeber die Bestsellerlisten erobert. Quelle: André Kempner

Ina Bär hatte sich bereits 2018 aus ihrem ungeliebten, aber sicheren Beruf in die Selbstständigkeit als Erziehungs- und Elterncoach sowie Autorin verabschiedet. Ihr neues Business betreibt sie übers Internet. Auch Torsten Plaul kann dank eines verständnisvollen Chefs überall dort arbeiten, wo es WLAN gibt. Die Kinder studierten unterdessen in Leipzig und hatten eigene Wohnungen. Das Jahr 2019 diente den weiteren Vorbereitungen.

Corona sprengt die Reisepläne

Das gemietete Haus wurde gekündigt, der Hausstand aufgelöst und zum Teil eingelagert. „Ein schwerer, emotionaler Prozess, der nicht ohne Diskussionen ablief“, gibt Ina Bär zu. Die Reiseroute war bald klar. „Wir wollten im Mai 2020 los nach Skandinavien, um dort den Sommer zu verbringen“, erzählt sie. Doch dann kam Corona. Das Haus war futsch, sich neu einzumieten, kam nicht in Frage. „Wir waren selbstgewählt obdachlos und haben im Campingbus übernachtet“, erzählt Ina Bär und denkt mit Grausen an die behördlichen Hürden. Als die Grenzen wieder öffneten, ging es los, drei Monate lang über Frankreich bis nach Portugal.

Vor der zweiten Welle geht’s heim

Weil klar war, dass eine zweite Welle kommen würde, kehrte das Paar im Herbst nach Markkleeberg zurück. Und weil sie so bald wie möglich wieder Richtung Griechenland starten wollen, haben Ina Bär und Torsten Plaul sich vorübergehend in einer Ferienwohnung am Pier 1 mit tollem Blick über den Cospudener See eingemietet, um flexibel zu sein. Jetzt warten sie darauf, dass sie mit „Otto“ wieder ins Ausland dürfen. Und müssen feststellen, wie schwer es doch ist, von Menschen Abschied zu nehmen. „Das merkst du erst, wenn du lange weg bist“, gesteht Ina Bär. So gesehen ist sie über ihren momentan unterbrochenen Lebenstraum gar nicht so unglücklich.

Impressionen von der Reise sind bei Instagram unter otto.meetes.europe zu sehen. Wer weitere Infos möchte, kann sich per E-Mail an otto.meets.europe@gmail.com wenden.

Klein, aber fein: Die Busausstattung war auf eine lange Reise ausgerichtet. Quelle: André Kempner

Von Gislinde Redepenning