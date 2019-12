Silvester-Knaller: Verkauf gestartet, neue Trends auf der Agra

Leipzig

„Das Ding“ verbreitet 50 Sekunden lang Explosivität. Wie ein Krake streckt es Arme aus sprühenden Sternen in den Nachthimmel. Es knistert, Kometen in Rot und Weiß nähern sich dem Planeten Erde. Laut Pyrotechniker Tino Fischer gehört „Das Ding“ zu den gefragtesten Produkten, die er momentan denen verkauft, die es zu Silvester krachen lassen. Von Dienstag auf Mittwoch wechselt das Jahr, und viele wollen nicht auf die Show am Himmel verzichten – trotz aller Diskussionen um Lärm, Abfall und Feinstaub.

Verbundfeuerwerk besonders beliebt

Der Trend, so Fischer, geht in Richtung Verbundfeuerwerk – kompakte Quader, aus denen sich vielfältige Effekte vor dem Nachtschwarz ausbreiten. Der Verbraucher muss nach einmaligem Zünden nichts mehr tun außer den Kopf in den Nacken zu legen.

Pyro-Spektakel Level 1 beispielsweise ist ein sechseinhalb Kilo schweres Exemplar mit eigener Dramaturgie: Schweif-Chrysanthemen wechseln sich mit Goldflimmersternen und krachenden Blüten ab. Es folgen Goldweidenbuketts und gold-blaue Kometen im Zickzack. Das ist nur ein Teil des Ablaufs aus insgesamt 97 Schuss. Der Spaß dauert 100 Sekunden und kostet 120 Euro. „Preislich steht das etwa auf dem selben Level, als würde man viele einzelne Böller und Raketen kaufen“, sagt der Filmpyrotechniker, Bühnen-, Theater- und Großfeuerwerker, „die Wirkung im Verbund ist jedoch deutlich schöner.“

Bedenken von Umweltschützern

Nebeneffekt der Kompaktheit: Es entsteht weniger und so leichter zu entsorgender Müll. Was nichts daran ändert, dass die Erzeugnisse aus Plastik, Pappe, Schwarzpulver & Co. für Umweltbewusste und Tierschützer ganz anderen Sprengstoff liefern. „Ich verstehe die Bedenken, doch es wird immer Menschen geben, die an Feuerwerk Spaß haben und denen das Ritual für einen Start ins Neujahr wichtig ist.“

Jüngste Diskussionen um ein Verbot der Silvester-Knallerei in manchen Städten – Leipzig hat keines ausgesprochen – sieht Fischer gelassen. Er glaubt, dass es lediglich zu Verschiebungen kommen wird: „Sollten Spektakel in Innenstädten nicht mehr zulässig sein, werden viele Leute aufs Land fahren, wo es erlaubt ist.“ Wo auch immer – wichtig sind ihm stets die Hinweise auf den Sicherheitsabstand, die auf jeder Verpackung erwähnt sind.

Erste Supermärkte verzichten auf Verkauf

Dass nun erste Supermärkte wie Rewe und Edeka größtenteils auf den Verkauf von Feuerwerk verzichten, spielt Fachleuten wie Fischer wohl eher in die Hände. In den Läden gebe es oft Angebote mit Produkten, deren Effekte den Verbrauchern kaum klar und nicht unbedingt preiswerter seien.

Die Mehrheit der Deutschen ist für ein generelles Böllerverbot an Silvester. Und Sie? Ja, ich befürworte ein Verbot. Das Abschießen von Raketen und Böllern ist gefährlich und schadet der Umwelt. Ich bin dagegen. Ein Feuerwerk gehört für mich zum Jahreswechsel dazu. Ich bin unschlüssig. Ergebnis ansehen Diese Online-Umfrage ist nicht repräsentativ. Die Mehrheit der Deutschen ist für ein generelles Böllerverbot an Silvester. Und Sie? Die Mehrheit der Deutschen ist für ein generelles Böllerverbot an Silvester. Und Sie? So haben unsere Leser abgestimmt Ja, ich befürworte ein Verbot. Das Abschießen von Raketen und Böllern ist gefährlich und schadet der Umwelt.

Ich bin dagegen. Ein Feuerwerk gehört für mich zum Jahreswechsel dazu.

Ich bin unschlüssig. Diese Online-Umfrage ist nicht repräsentativ.

Zum Megafeuerwerksverkauf will ab Sonnabend die Leipziger Firma „Fire and Magic“ auf der Agra und am Felsenkeller verführen. Appetit machte am Freitag eine Pyroshow – vom Sieben-Fontänen-Teil für 4,50 Euro bis hin zum 144-Schuss-Verbundfeuerwerk für 109 Euro.

Sträuße auf dem Panaroma-Tower

Tino Fischer selbst wird in der Silvester-Nacht auf dem Dach des Panorama-Towers in Leipzig stehen. Er wurde vom gleichnamigen Restaurant gebucht, um dessen Gästen funkelnde Blumensträuße in den Himmel zu zaubern. „Das Ding“ wird wohl auch im Gepäck stecken.

Von Mark Daniel