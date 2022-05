So tanzen die Punks in Deutzen

Borna/Deutzen

Das hatten sie einfach alle miteinander verdient: Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause für „Rock am Kuhteich“, das erste Musikfestival des Jahres im Kulturrpark Deutzen, gab es drei Tage gutes Wetter. „Besser geht es nicht“, sagt ein zufriedener Festivalveranstalter Lutz Lettau aus Borna, während er zwischen Biergarten und Grillplatz durch gut gelaunte Menschen schlendert.

Freilich sind es zum Anfang nicht ganz so viele wie erwartet, doch das mag daran liegen, dass etliche Festivalbescher zwar seit zwei Jahren ihre Tickets hatten, der eine oder andere dann aber nach zwei ausgefallenen Festivals doch etwas anderes vor- oder einfach keinen Urlaub für den ersten Tag hatte.

Bringen Irish Folk aus Schweden nach Deutzen: Sir Reg.. Quelle: André Neumann

Mit Fön, Farbe und Haarspray

Denen, die von Anfang an da waren, gab der Punk-Liedermacher Butterwegge aus dem Ruhrpott, der die Eröffnungsnummer spielte, gleich die Richtung für drei ausgelassene Tage vor. Mit dem Lied „Tanzende Punks“, was für einige schon jetzt der Sommerhit des Jahres ist.

Wenn Punks tanzen, gern auch in ekstatischem Gewirbel wie zum Beispiel zum mitreißenden Irish Folk der Band Sir Reg aus Schweden, dann muss auch die eine oder andere Hahnekamm-Frisur ihre Festigkeit beweisen, die erst am Mittag im oder am Auto oder neben dem Zelt mühevoll mit Fön, Farbe und viel Haarspray aufgerichtet wurde. Der Färber, so nennt er sich, und Emmi, zwei waschechte Punks aus der Dresdener Neustadt, tragen einen. Und Halina aus Chemnitz macht das Bild mit Stachelnieten um den Hals perfekt.

Emmi (v.l.), Halina und Färber.. Quelle: André Neumann

Sie ist zum ersten Mal beim Deutzener Festival und feiert begeistert unter gleichgesinnten: „Gefühlt kennt man hier nach kurzer Zeit jeden Zweiten“, sagt sie. Die drei hängen erst mal eine Runde im Biergarten ab, während nebenan Umbaupause für die nächste Band ist. Bald werden die erste Klänge sie wieder unters Zelt vor der Bühne locken.

Ein fahrender Stickereiladen

Zum ersten Mal ist auch Imke aus Hamburg mit ihrer Crew von der Kutten Manufaktur bei „Rock am Kuhteich“. Die Kutte ist für Biker das, was gewöhnliche Menschen eine Weste nennen. Vorzugsweise aus Jeansstoff oder Leder und immer bestickt – mit Stickern von Festivals, Lieblingsbands, markigen Sprüchen oder dem Bild von der eigen Frau oder dem Hund. Dafür bringt Imke ihren Computer und ihre automatische

Zur Galerie Bunte Haare, verrückte Kunst und jede Menge Musik: Nach zwei Jahren Corona-Pause kehrte das Festival „Rock am Kuhteich“ wieder in den Kulturpark Deutzen zurück.

Stickmaschine mit auf die Festivals. Und eine schicke eigene Kutte hat sie natürlich auch.

Leute aus dem Norden gibt es hier übrigens eine Menge. Meggy aus Hamburg zum Beispiel hat seine Freundin Steffie aus Berlin – türkisfarbene Zottelmähne wie er auch – mitgebracht. Liegt ja quasi auf dem Weg nach Deutzen. Und beide gehen lieber auf so kleinere Festivals wie dieses hier. Für das, wie Lutz Lettau erwähnt, die Tickets von Dänemark bis Österreich Abnehmer finden.

Krawatten aus Bierdosen

Während sich auf der Bühne die nächste Band warm singt und dabei gern auch mal ein paar verbale Attacken gegen Nazis, Faschisten oder gegen alles und jeden (“Ihr seid alle scheiße“) loslässt, wie sie zu einem linken Festival dieser Art offenbar gehören, erklärt Chris Crass aus Ostfriesland, das Punk nicht nur Musik, sondern vielfältige Kunst sei.

Und für die ist er hier zuständig. Genauer gesagt für Bierdosenkunst. Der Mann trägt unterm Strohhütchen eine Art grobmaschiges Kettenhemd, das bei genauerem Hinsehen aus zusammengebundenen Böden von Bierdosen besteht. In seinem Stand hängen hunderte Krawatten aus aufgetrennten Bierdosen, Leuchter und Windspiele, es gibt Ohrringe und Schlüsselanhänger aus Kronkorken.

Ekstatischer Tanz vor der Bühne. Quelle: André Neumann

Mehr als 20 Bands und zwei Bühnen

„Wir lieben Müll“, sagt Chris, während seine Frau Susanne gerade den nächsten Flaschenverschluss bearbeitet. Sie sammeln den ein und basteln daraus verrückte Sachen. Hilft nebenbei noch, die Gelände sauber zu halten. Demnächst wollen sie einen sechs Meter hohen Leuchtturm aus Müll bauen. Natürlich nicht in Deutzen, sondern in Ostfriesland.

Zurück zur Musik, die trotz allem die Hauptrolle spielt. Die gibt’s von mehr als 20 Bands und von zwei Bühnen. Neben der großen auf dem Grillplatz steht erstmals eine kleinere im Biergarten zwischen Bäumen, Bungalows und Bauwagen. Eine für die leiseren Töne, vor der man beim Zuhören prima im Gras sitzen oder liegen und abhängen kann. So machen das die Punks, wenn sie nicht gerade im wilden Tanzrausch sind.

Von André Neumann