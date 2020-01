Solide Finanzen, neue Wohnungen und ein Leuchtturm in Markkleeberg

Markkleeberg

Schöne Tradition mit Rückblick auf das vergangene Jahr und Ausblick auf 2020: Oberbürgermeister Karsten Schütze ( SPD) zog am Freitagabend bei seinem siebten Neujahrsempfang im proppenvollen Großen Lindensaal einen kurzweiligen Bogen von erreichten zu künftigen Zielen. „Auf ein Neues…“ lautete auch das beschwingte Motto der Sächsischen Bläserphilharmonie und des Leipziger Central Kabaretts, mit denen die Künstler die Bürger der Stadt sowie Gäste aus Politik, Wirtschaft, Feuerwehr, Kirchen und Vereinen unterhielten.

In städtische Infrastruktur investiert

„Ja, Markkleeberg ist und bleibt ein beliebter Wohn-, Arbeits- und Lebensort“, resümierte der OBM zu Beginn seiner Ansprache. „2019 wurde beim Ausbau der Friedrich-Ebert-Straße, beim Ersatzneubau der Kita ,Am Wasserturm’ oder beim Glasfaserpilotprojekt der Telekom weiter in die städtische Infrastruktur investiert. Rund um den Bahnhof nahm Markkleebergs ,Neue Mitte’ weiter Gestalt an. Kein Geschäft musste durch die Baumaßnahme schließen. Es liegt an uns, die Händler zu unterstützen“, appellierte Schütze an die Markkleeberger.

Die Sächsische Bläserphilharmonie spielte zum Neujahrsempfang im Großen Lindensaal. Quelle: Kempner

Eine deutliche Sprache in puncto solider Finanzausstattung spreche auch das nahezu vollständig ausgelastete Gewerbegebiet und ein rekordverdächtiges Gewerbesteueraufkommen. Stolz ist der OBM auf die solide Finanzpolitik der Stadt: „Für unsere Investitionen werben wir stets Fördermittel ein und müssen keine Kredite aufnehmen. Stattdessen sind wir in der Lage, außerplanmäßig Schulden zu tilgen. In wenigen Jahren sind wir komplett schuldenfrei“, kündigte Schütze an.

Wohnungen für Familien und Senioren

Aktuell trete die Stadt sogar als Darlehensgeber für die städtische Wohnungsbaugesellschaft auf. Diese plane den Neubau von familienfreundlichen oder seniorengerechten Wohnungen. Gebaut werde auch auf dem privaten Markt: Im Amselweg, der Bahnstraße oder imWohnquartier Großstädteln werde neuer Wohnraum geschaffen. Zu den Nachrichten des Jahres gehört für das Stadtoberhaupt die Meldung, „dass es der Tunnel der B2 im Agra-Parkin das Strukturwandelgesetz des Bundes geschafft hat: Der Landesverkehrsplan Sachsen führt den Bau gar unter der Überschrift ,Leuchtturmprojekte’. Das ist gut und bringt uns der Vision, dass der Agra-Park bald nicht mehr durch eine hässliche Straße zerschnitten wird, einen gewaltigen Schritt näher. Hoffen wir auf einen baldigen Baubeginn, schließlich wollen wir unserem Agra-Park durch eine Gartenschau neues Leben einhauchen“, so Schütze.

„Behalten Sie Ihren Mut“

Das hofft auch Brigitte Wiebelitz, deren Wirken mit dem Ehrenpreis des OBM ausgezeichnet wurde. „Ihr Herz gehört seit vielen Jahren dem Agra-Park. Seit 2014 engagieren Sie sich als Vorsitzende des Bürgervereins Pro-Agra-Park unermüdlich für die Tieferlegung der B 2. Mit Erfolg“, betonte der OBM. Erst vor einer Woche sei Brigitte Wiebelitz beim Neujahrsempfang des Ministerpräsidenten gewesen. „Behalten Sie Ihren Mut“, wurde auch in diesem Rahmen ihr Engagement gewürdigt. Ein Macher ist auch Mario Braun: „Ob als Vereinsvorsitzender des TSV Markkleeberg oder als kreativer Veranstaltungsmanager – was Sie anpacken, gelingt“, würdigte der OBM den weiteren Preisträger. Dritter im Bunde: Henrik Wahlstadt – „ein Macher, der sich nie in den Vordergrund rückt. Gemeinsam mit dem Verein Sportfreunde Neuseenlandorganisiert er die 7-Seen-Wanderung. Allen Geehrten gilt mein Respekt. Das Miteinander in unserer Stadt lebt von solchen Aktivitäten“, so Karsten Schütze.

Von INGRID HILDEBRANDT