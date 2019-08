Markkleeberg

Wildschweine wüten in immer größerer Anzahl auf den Grünflächen und in den Gärten Markkleebergs. Seit vielen Wochen sind sie im stadtnahen Bereich unterwegs, stromern durch die Siedlungen Abendsonne und Eulenberg, aber auch durch Zöbigker und Großstädteln. Nicht nur die Zerstörungen, sondern auch nächtliche Begegnungen verunsichern die Anwohner.

Hecken sind kein Hindernis

Sibylle David aus dem Ulmenweg hat ihren Garten gerade wieder in Ordnung gebracht. Seit Wochen kommen die Schwarzkittel auf der Suche nach Nahrung durch die Hecke, wühlen den neu angepflanzten Rasen und Beete um. Auf der nahen Streuobstwiese fühlen sie sich wohl. „Man hört und sieht sie meist gegen Mitternacht“, erzählt David. Auch auf dem freien Feld entlang der Prödelner Straße seien sie unterwegs. „Und die Wiese im Kees’schen Park zeigt Spuren der Verwüstung“, hat sie beobachtet.

Golfplatz wird regelmäßig heimgesucht

Mehrmals schon wurde der Golfplatz am Cospudener See heimgesucht. „Fünfmal waren die Wildschweine bisher da, erst waren es kleinere Schäden, inzwischen mussten wir am Montag und am Mittwoch großflächige Reparaturen vornehmen“, erzählt Gerhard Pötzsch, Präsident des Golfclubs Markkleeberg. Als CDU-Stadtrat hat er Oberbürgermeister Karsten Schütze bei der konstituierenden Sitzung am Mittwoch zum Handeln aufgefordert. „Ich verlange von ihm, dass er sich hier den Hut aufsetzt“, so Pötzsch. Zwei Rotten seien unterwegs. Mindestens acht Wildschweine lebten im Waldstreifen zwischen Golfplatz und Abendsonne, dazu eine Bache mit mehreren Frischlingen. „Den Golfclub belastet das nur materiell. Viel mehr Sorgen mache ich mir um die Gesundheit der Schülerinnen und Schüler auf dem Weg zum Rudolf-Hildebrand-Gymnasium“, sagt Pötzsch. Es werde immer später hell. Eine Gefahr für die Kinder bei der Begegnung zwischen ihnen und den Schwarzkitteln könne nicht ausgeschlossen werden.

Peter Nitra hat auf dem Golfplatz am Cospudener See alle Hände voll zu tun, um die Schwarzkittel-Schäden zu beheben. Quelle: TNN

Vorschlag: Vertreibung

Sein Vorschlag: „Die Wildschweine müssen vertrieben werden.“ Der OBM solle als oberster Feuerwehrmann die Kameraden in großer Mannschaftsstärke in den frühen Morgenstunden bestellen, um die Wildschweine lautstark aufzuscheuchen und entweder zurück ins Connewitzer Holz oder in die Waldgebiete der Neuen Harth zu treiben. Anschließend müsste man Verbrämungsmittel einsetzen, um die Tiere fernzuhalten.

Karsten Schütze erteilt dieser Maßnahme eine klare Absage: „Das wäre ein enormes Sicherheitsproblem. Es sind Straßen und Bahnschienen zu überqueren und auch in der Nacht sind Menschen unterwegs.“ Auch Leipzigs Forstdirektor Andreas Padberg sieht in solch einem Schritt keine Option. „Ein unkonventioneller Gedanke“, urteilt er. „Die Verantwortung würde ich im urbanen Bereich nicht übernehmen, weil die Wildschweine panikartig flüchten.“ In solch einer Situation sollte kein Spaziergänger oder Fahrradfahrer einem der haarigen Kraftprotze im Weg stehen. Padberg bezweifelt auch die dauerhafte Wirkung und vermutet, die Wildschweine kämen bald wieder. „Der Golfplatz ist für sie wie ein gedeckter Tisch“, erklärt er. Es gebe seiner Meinung nach nur zwei dauerhafte Lösungen: Die straffe Bejagung, wobei „wir als Sachsenforst im Bereich Neue Harth keine jagdlichen Befugnisse haben“. Aber Revierleiter Oliver Hering stünde Markkleeberg beratend zur Seite. Zweite Lösung: Lebensraumentzug. Man könne die Rückzugsräume wie Wälder ausdünnen, um sie unattraktiv zu machen – was allerdings dem Naturschutzgedanken widerspreche.

Ein Wildschwein wurde erlegt

Die Stadtverwaltung hat bereits im Juli aufgrund zahlreicher Beschwerden aus der Bevölkerung Kontakt mit der Unteren Jagdbehörde beim Landkreis Leipzig aufgenommen und für zwei Bereiche Sonderabschussgenehmigungen beantragt. Für die Siedlung Großstädteln wurde das aufgrund der dichten Besiedlung abgelehnt, für den Bereich Abendsonne/Golfplatz wurde der Antrag genehmigt. Zwei Weidmänner mit besonderer Qualifikation sind mit der Bejagung beauftragt und haben bisher ein Wildschwein zur Strecke gebracht. Die erhoffte nachhaltige Wirkung auf die anderen Tiere sei nicht eingetreten, bedauert OBM Schütze. „Einer der Jäger hat Äpfel und Kartoffeln ausgelegt, um sie anzulocken“, hat Pötzsch beobachtet. „Das war kontraproduktiv, die Tiere kamen, aber leider war der Jäger nicht mehr da.“

