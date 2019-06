Markkleeberg

Die Sonderausstellung mit dem Titel „Heimat DDR“ von Mahmoud Dabdoub im Deutschen Fotomuseum Markkleeberg wird wegen der großen Resonanz bis Pfingstsonntag, 9. Juni, verlängert. Die Ausstellung zeigt Ansichten und Szenen aus Leipzig und Ostberlin aus dem letzten Jahrzehnt der DDR und versteht sich auch als Beitrag zur aktuellen Diskussion um einen modernen Heimatbegriff.

Der im libanesischen Baalbek geborene Dabdoub, der ab 1981 an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig Fotografie studierte und in der DDR eine neue Heimat fand, beobachtet das Leben und den Alltag seiner neuen Umgebung aufmerksam und unvoreingenommen. Er gestaltete Bilder des inzwischen untergegangenen Landes, die heute voller Staunen betrachtet werden.

Fotos mit dem Blick von außen

Der Blick von außen und die Neugier auf das Unbekannte prägen seine Fotografien, verleihen ihnen eine besondere Eindringlichkeit und ermöglichen dem Betrachter einen Einblick in die Lebenswirklichkeit des real existierenden Sozialismus der 1980er Jahre. 30 Jahre nach dem Ende der DDR können seine Bilder als Dokumente einer Endzeitstimmung voller Melancholie und Tristesse betrachtet werden. Dank des originellen Blickwinkels des Fotografen findet man jedoch auch Heiterkeit und Ironie.

Das Deutsche Fotomuseum im Agra-Park, Raschwitzer Straße 11, ist täglich außer Montag von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Von Gislinde Redepenning