Sonderfahrt mit dem Regionalbus zum Schnuppernachmittag im neuen Domizil

Die offizielle Einweihung der neuen Kita Wiesengrund im Pulvermühlenweg findet am kommenden Donnerstag statt, am Montag wird der Betrieb aufgenommen. Bevor es so richtig losgeht, durften Kinder und Eltern das neue Domizil am Freitag schon bei einem Schnuppernachmittag erkunden.

Sie alle kamen mit dem Regionalbus. Symbolisch hatte „Der Markkleeberger“ sie zur Sonderfahrt am Hafen abgeholt und bis vor die Kita gebracht. Denn eigentlich hätten die Kinder schon im letzten Jahr einziehen sollen, doch hatte es unerwartete Verzögerungen gegeben. „Die lagen nicht in Verantwortung der Stadt, doch musste wir uns für die Übergangszeit etwas überlegen“, erklärte Bürgermeister Holger Schulz ( CDU). So bat man die Markkleeberger um Nachbarschaftshilfe. Hier war gerade die alte Kita Purzelbaum freigeworden, weil die Markkleeberger ebenfalls neu gebaut hatten.

Interimslösung: Villa mit Charme

„Die Villa hatte durchaus Charme“, blickte Kita-Leiterin Ines Kahn zurück. „Aber wir freuen uns natürlich über den Umzug in die neue Einrichtung.“ Sie dankte den betroffenen Eltern, die viel Zeit und Geduld aufbringen mussten, um ihre Kinder zu fahren und auch ihrem Team, das in den letzten Wochen viel Engagement in die Ausstaffierung des Gebäudes im Pulvermühlenweg gesteckt hatte. „Bei der Innenausstattung sind alle unsere Wünsche und Vorstellungen berücksichtigt worden“, erklärte Kahn. Es sei schön geworden, waren sich bei der Besichtigung alle einig. Große Fenster, viel Helligkeit, großzügige Räume: Den Eltern gefiel, was die Stadtverwaltung geplant und gebaut hatte. Die Kinder zu fragen, erübrigte sich. „Cool“, kreischten die Größeren, als sie die Rutsche entdeckt hatten, die Kleineren rollten mit den Bobby-Cars begeistert im Slalom durch die neugierigen Besuchermengen.

Haus mit Komfort und tollen Ideen

Träger ist die Volkssolidarität Leipziger Land Muldental. Geschäftsführer Lutz Stephan war beim ersten Rundgang ebenfalls begeistert. „Ich hätte nie gedacht, dass aus einer Modulbauweise ein Haus mit so viel Komfort entstehen kann, in dem so viele tolle Ideen umgesetzt worden sind“, schwärmte er. „Wir haben hier ein gelungenes Beispiel für gute Zusammenarbeit. Als vor rund zweieinhalb Jahren Holger Schulz auf uns zukam und fragte, ob wir die Trägerschaft übernehmen könnten, mussten wir nicht lange überlegen.“ Man habe bereits mit der Stadt vertrauensvoll zusammengearbeitet, die Volkssolidarität sei Träger der Kitas Maria Franz und Bunte Schmetterlinge.

Zum Start sind 34 Kinder angemeldet, insgesamt können sich bis zu 91 Mädchen und Jungen im neuen Haus auf rund 2000 Quadratmetern, verteilt auf zwei Etagen, tummeln. Unten ziehen zwei Krippengruppen ein, oben befinden sich Zimmer für die offene Arbeit mit den Kindergartenkindern. Da gibt es ein Forscherlabor und eine Holzwerkstatt, eine Leseecke, Möglichkeiten zum Musizieren und für Rollenspiele, zum Bauen und Konstruieren.

Außenbereiche sind Weihnachten fertig

Im Mai ist es mit den Bauarbeiten für das 2,3 Millionen Euro-Projekt so richtig losgegangen. Derzeit werden die Außenbereiche gestaltet, auch Pflasterarbeiten sind noch zu erledigen. Bis Weihnachten soll alles fertig sein.

Bürgermeister Holger Schulz hat nur noch einen Wunsch offen: „Mögen die Eltern doch, wenn sie ihre Kinder bringen oder abholen, als leuchtende Vorbilder zum Wohle ihres Nachwuchses die Tempo-30-Zone im Pulvermühlenweg beachten!“

