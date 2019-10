Sozialismus-Parolen an maroden Hauswänden

Grosspösna

Im Pösna-Park Neuseenland-Center ist erneut eine spannende Ausstellung zu sehen. Am Montagabend eröffnete der Kuhstall-Verein pünktlich zum „Republik-Geburtstag“ die Schau „„Überholen ohne einzuholen – DDR Propaganda zwischen Anspruch und Realität“. Der in Taucha lebende ehemalige Denkmalschützer und Hobby-Fotograf Uwe Schwerdtfeger zeigt 18 Aufnahmen, auf denen Banner mit Losungen und Parolen der DDR-Propaganda zu sehen sind. Die hängen in leeren Schaufenstern oder an heruntergekommenen, bröckelnden Gebäuden, an schäbigen Mauern und Wänden. „Ich hatte einfach einen Blick für das Skurrile und den teils unfreiwilligen Humor, der mit den Parolen an bestimmten Orten entstand. Worte und Realität waren so widersprüchlich. Dass ich jetzt nun als Zeitzeuge auftrete, war nicht geplant“, erklärte Schwerdtfeger. Als damaliger Denkmalschützer habe er aber einen besonderen Blick für die Gebäude und die skurrilen Situationen gehabt. „Den Blick habe ich auch heute noch, da sind es aber die Werbebotschaften für Produkte oder Parteien, die einen gewissen Humor entfalten“, sagt Schwerdtfeger schmunzelnd. Für die qualitativ hochwertige Präsentation seiner Fotos auf großen Bannern sei er dem Großpösnaer Kuhstall-Verein sehr dankbar.

Zeigen, wie es war

Dessen Geschäftsführer Peter Krümmel sprach die einleitenden Worte zu Propaganda, sozialistischer Bildung und Erziehung sowie zum Spruch „Überholen ohne einzuholen“. Aus einem gesellschaftswissenschaftlichen Diskurs eines Professors über schnellere Wege zu Erkenntnissen sei der Spruch 1957 ohne tiefere Kenntnis des Hintergrunds vom einstigen SED-Parteichef Walter Ulbricht (1893-1973) übernommen und für die Propaganda eingesetzt worden. Krümmel selbst steuerte außerdem einige Plakate sowie zahlreiche Bücher und Broschüren, Fahnen und Winkelemente für die Ausstellung bei. Der aus Esslingen bei Stuttgart stammende Historiker und Geograf sammelt nach eigener Aussage gern „flüchtige Zeitzeugen, die sonst in den Containern landen“. Die Vernissage am 7. Oktober, dem Gründungstag der DDR, zu veranstalten, sei beabsichtigt gewesen. Aber: „Wir wollen keine Ostalgie entfachen, niemanden der Lächerlichkeit preisgeben und auch nicht die DDR vorführen. Wir werten das Ganze nicht, wir wollen zeigen: So war es. Jeder kann seine eigenen Schlüsse daraus ziehen“, erklärte Krümmel, der seit 25 Jahren Leipziger ist.

Anstoßen mit „Vipa“

Besucher Wolf-Dietrich Chmieleski hat sein Urteil schon gefällt: „Die Bilder sind der Wahnsinn, große Klasse. Wenn man das jetzt noch mal mit Abstand sieht und wirken lässt, wird richtig klar, wie die uns verarscht haben“, sagte der 66-jährige Bergbau-Ingenieur. Thomas Pantke (67) aus Hirschfeld hatte ein Tonband mitgebracht und ließ daraus Pionierlieder erklingen. Er meinte: „Ich bin von der Ausstellung begeistert. Sie ist historisch authentisch, eine richtig gute Dokumentation.“ Eine Einschätzung, die auch die anderen Besucher und Center-Chef Michael Schneider teilten, als zur Ausstellungseröffnung die Gläser erhoben wurden. Darin sprudelte Vipa, ein wieder aufgelegtes DDR-Schaumwein-Getränk, das als Sekt-Ersatz neben acht Kräuter-Essenzen und Tee-Extrakt auch 20 Prozent Wein enthält und damit auf 1,8 Prozent Alkoholgehalt kommt. Zu knabbern gab es Wurzner Erdnussflips und Zettis Knusperflocken. Die Ausstellung ist bis zum 31. Januar zu den Öffnungszeiten des Pösna-Parks zu sehen.

Von Olaf Barth