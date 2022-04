Großpösna

Das Sparkassen-Team der Filiale Großpösna ist mit Service und Beratung wieder für die Kundschaft da. Seit im Oktober letzten Jahres unbekannte Täter versucht haben, einen Geldautomaten zu sprengen, wurde an der Beseitigung der Schäden gearbeitet.

Die Räume sind inzwischen saniert, ein Geldautomat repariert. „Auf den zweiten, komplett zerstörten Geldautomaten warten wir noch“, sagte Filialleiterin Jaqueline Kässner. „Die Instandsetzung hat wegen Corona und Lieferengpässen bei den beauftragten Gewerken länger gedauert als erwartet“, erklärte die stellvertretende Pressesprecherin der Sparkasse, Barbara Bauer. Und man habe erst die Ermittlungen der Kriminaltechniker und der Versicherung abwarten müssen.

Alles, was Ihren Heimatort bewegt – per Mail Newsletter abonnieren und wissen, was in Ihrem Ort gerade wichtig ist: den Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Farbbombe sichert Bargeld

Geld haben die Täter keines entwendet, sie sind nicht an die Geldkassette gekommen. Selbst wenn hätten sie wenig Freude am Baren gehabt, denn die Kassette war mit einer Farbbombe gesichert. „Die Sprengung war also komplett sinnlos“, so Bauer. Die Schäden seien enorm gewesen, Glassplitter der zerstörten Tür hätten weit verteilt im Foyer gelegen.

Die Sprengung eines der Geldautomaten hat enorme Schäden verursacht. Quelle: Andre Kempner

Filiale bleibt erhalten

Als Übergangslösung rollte zweimal in der Woche eine mobile Filiale vor. Bedenken aus der Bevölkerung, man wolle die Gelegenheit nutzen, um die von den Besuchern des Pösna Parks und Einwohnern des Umlandes rege genutzte Zweigstelle zu schließen, räumte die Vize-Pressesprecherin aus. „Von den Veränderungen in unserem neuen Standortkonzept ist diese Filiale nicht betroffen“, betonte sie.

Beratungen können wieder nach Terminvereinbarung unter der Nummer 0341 9860 von 8.30 Uhr bis 19 Uhr wahrgenommen werden. Geldautomat und Selbstbedienungstechnik stehen in der Sepp-Verscht-Straße 1 rund um die Uhr zur Verfügung.

Von Gislinde Redepenning