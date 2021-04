Zwenkau

Still ruht der (Zwenkauer) See – und am Horizont leuchtet ein spektakulärer Sonnenuntergang in glühender Farbenpracht. Anfang der Woche fing LVZ-Bildreporter Mario Jahn mit seiner Kamera-Drohne vor den Toren Leipzigs diese traumhafte Kulisse ein – und schoss diese spektakulären Fotos vom Südufer des Sees aus der Vogelperspektive. Von hier oben, in luftiger Höhe, wirken die neuen Häuser am Kap Zwenkau und der schicke Hafen mit seinen Booten noch einmal ganz anders.

Die Frühlingsidylle entschädigt auch ein wenig für den kältesten April seit 30 Jahren: Im Raum Leipzig wurden an acht Tagen frostige Temperaturen gemessen. Ob der Frühling jetzt endlich durchstartet, ist weiter fraglich. Laut Vorhersage verspricht das Mai-Wetter wenig Wonne. Es soll kühl weitergehen – und dazu noch nasser als im April werden.

Zur Galerie Ein malerischer Sonnenuntergang hat das Stadtquartier rund um Kap Zwenkau in gelb-orangenes Licht getaucht.

In den ersten zehn Tagen gebe es überwiegend Wolken, immer wieder Regen und kältere Luftmassen, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Portal wetter.net. Demnach wird auch der 1. Mai-Feiertag eher durchwachsen: Die Region Leipzig bekommt mit etwa 14 Grad zwar die noch etwas mildere Luft ab, doch es soll immer wieder schauern. Dazu kommt die frostige Aussicht auf die Eisheiligen. Eigentlich liegt dieser Zeitraum mit oft noch einmal kühlen Temperaturen zwischen dem 11. und 15. Mai. Doch in diesem Jahr droht eine Dauerregentschaft der Eisheiligen. Erst in der letzten Mai-Woche hätte nach den derzeitigen Langzeitmodellen der Frühsommer eine Chance.

„Abendrot – Schönwetterbot“, besagt eine alte Bauernregel. Meteorologe Jung hält dagegen: „Der Spätwinter hat in diesem Jahr wirklich einen extremlangen Atem.“

