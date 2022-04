Markkleeberg/Leipzig

Am Markkleeberger See hat am Wochenende die Wassersport-Saison 2022 begonnen. Surfboards, Kanus, Kanadier, Segelboote und Stand-Up-Paddling-Boards standen bereit.

„Schneller als der Wind können es die Segelboote schaffen“: Wassersportlehrerin Franziska Böhm Quelle: André Kempner

Ostseewellen im Neuseenland

„Heute weht ablandiger Wind“, erklärt Franziska Böhm zum Auftakt. „Dort hinten rollen schon Ostseewellen“, zeigt die Wassersportlehrerin weit über den Markkleeberger See. „Schneller als der Wind können es die Segelboote schaffen“, weiß die Leiterin der Station der All-on-Sea Wassersportschule.

Line und Franzi auf dem Tandem-Windsurfbrett. Quelle: André Kempner

Balance, Kraft und Koordination

„Für mich ist der Wind heute genau richtig“, sagt Ulrike Moser, während sie ihr Surfbrett wieder an Land zieht. „Aber mit dem Wind um die Wette surfen – das muss ich nicht“, lacht die Markkleebergerin. „Draußen sein, übers Wasser gleiten – das ist ein schönes Gefühl. Natürlich falle ich auch mal in den See. Dann steige ich eben wieder auf. Ist halt Wassersport.“ Wie man die Kraft des Windes nutzt, zeigen die Lehrer der All-on-Sea Wassersportschule an den Standorten Markkleeberger See und Schladitzer Bucht. Nach wie vor möchten viele Freizeitsportler das Windsurfen lernen. Wie schafft man es, nicht vom Board zu fallen? Das Brett einfach aufs Wasser setzen, Segel richten – und die Fahrt beginnt? So schnell geht es natürlich nicht. Als Anfänger muss man erstmal seinen Gleichgewichtssinn schulen. Schließlich ist der Untergrund wacklig. „Windsurfen ist eine Kombination aus Balance, Kraft und Koordination“, erklärt Silvia Schneegaß vom Team der Wassersportschule. Der spielerische Umgang mit Wind, Wasser und Wellen mache die Faszination Windsurfen aus.

Saisonstart am Markkleeberger See in Markkleeberg. Quelle: André Kempner

Gäste aus Chemnitz sind begeistert

„Entdecken lässt sich der Markkleeberger See auch per Segeljolle oder Katamaran. Darüber hinaus kann an der All-on-Sea Wassersportschule der Sportbootführerschein zum Führen von Segel- und Motoryachten auf Binnengewässern erworben werden“, so die dafür zuständige Lehrerin. Beliebt und leicht zu erlernen ist neben dem Windsurfen auch das Stand-Up-Paddling, kurz SUP genannt. Mittlerweile gibt es neben Einsteigerkursen für das Stehpaddeln sogar SUP-Yoga für Fortgeschrittene. Zum Saisonauftakt lassen es manche der Stehpaddler aber doch lieber ruhig angehen: „Heute ist es mir zu windig“, erklärt der elfjährige Carl, der mit seinen Eltern ins Neuseenland gekommen ist. Gemeinsam mit anderen Wochenendgästen genießt er den „Markkleeberger“, das tiefste der neuen Gewässer, vom Liegestuhl aus: die bunten Segel der Windsurfer, das türkisfarbene Wasser, die Natur rund um den See und den nahen Bergbau-Technik-Park. Die Familie aus Niederwiesa bei Chemnitz will auf jeden Fall noch mal wiederkommen.

Von Ingrid Hildebrandt