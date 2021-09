Sportfreunde Neuseenland laden zur 7-Seen Wanderung ein

Markkleeberg

Die 7-Seen-Wanderung mit vielen Angeboten für Familien mit Kindern, Genusswanderern und sportlich Ambitionierten quer durch das Leipziger Neuseenland boomte schon lange vor Corona. Wegen der pandemiebedingten Einschränkungen musste das beliebte Event im Frühjahr ausfallen. Neuer Termin ist das Wochenende vom 8. bis zum 10. Oktober. Für Kurzentschlossene gibt es noch Tickets.

Viele Neuerungen

„Unglaublich viele Neuerungen und Veränderungen“ meldet Henrik Wahlstadt, Vorsitzender des Sportfreunde Neuseenland . So viele Herausforderungen habe man in der 17-jährigen Geschichte der 7-Seen-Wanderung noch nie bewältigen müssen.

Nach der ersten Absage 2020 und einer zweiten im Mai diesen Jahres, wurde das Großereignis in den Oktober verlegt. Baumaßnahmen im Bereich des Kontrollpunktes Trianon im Zwenkauer Eichholz, wegen des Engagements des Heimatvereins einem der beliebtesten Kontrollpunkte, marode Baumbestände auf den Strecken sowie Renovierungsarbeiten an den Schiffen auf dem Cospudener See mussten bei der Streckenplanung berücksichtigt werden.

Mondscheintour neu konzipiert

Hinzu kommen die Arbeiten am Kanalufer zwischen dem Störmthaler und dem Markkleeberger See und dem damit verbundenen eingeschränkten Schiffsverkehr. „Das hat Einfluss auf die Touren. So haben wir für die Mondscheintour West eine ganz neue Route konzipiert. Sie findet auf dem Störmthaler See statt. Alle angemeldeten Teilnehmer und Teilnehmerinnen wurden bereits informiert, die Reaktionen sind durchweg positiv“, freut sich Wahlstadt.

Mit Lampions unterwegs

Ebenfalls neu ist in diesem Jahr ist der Standort von Startbereich und Wohlfühlzone auf dem Gelände der Elektrotechnischen Sammlung auf dem Festanger. Viele beliebte Höhepunkte der 7-Seen-Wanderung, wie die Konsum Maikäfertour am Freitag und die enviaM Lichtertour am Samstag, sind wieder im Angebot. „Bei der Lichtertour werden Familien mit Lampions ausgestattet und als hunderte kleine Lichtpunkte den agra-Park erleuchten. Darauf freuen wir uns alle sehr“, so Wahlstadt. „Wir sind unglaublich dankbar für die vielfältige Unterstützung in dieser besonderen Situation.“

Alle Informationen zu den vielfältigen Touren und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es bis zum 3. Oktober unter: www.7seen-wanderung.de

Von Gislinde Redepenning