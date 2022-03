Sporthallensanierung in Markkleeberg: Warum die Uhr schon vor dem Baustart tickt

Markkleeberg

In den kommenden Monaten werden die Blicke im Markkleeberger Bauamt wohl immer mal wieder hin zum Kalender wandern. Nur rund zehn Monate bleiben noch, um die Sporthalle in der Schulstraße zu sanieren. Vor dem Hintergrund der immer enger werdenden Zeitschiene kam die vor wenigen Tagen erteilte Baugenehmigung fast schon auf den letzten Drücker. „Die vorbereitenden Maßnahmen wurden umgehend in Angriff genommen“, informiert Rathaus-Sprecher Daniel Kreusch und weist darauf hin, dass auch die Ausschreibungen für die beginnenden Gewerke bereits auf den Weg gebracht wurden.

Bauzeit durch Zuwendungsbescheid festgelegt

Die Eile hat einen Grund. In dem rund 1,5 Millionen Euro umfassenden Investitionspaket sind 918 000 Euro Fördermittel enthalten, die an den Zuwendungszeitraum bis 31. Dezember 2022 gebunden sind. Will heißen: Bis Ende des Jahres muss die Sanierung abgeschlossen sein. Dass die Realisierung des Projektes ein Drahtseilakt werden könnte, war indes absehbar. Das um 1890 errichtete Objekt wird insbesondere wegen seiner Fassade sowie der Architektur des Innenraumes samt Hallendecke und Stützenkonstruktion als Kulturdenkmal geführt. Entsprechend umfangreich war auch der Planungsaufwand, der die Wahrung denkmalpflegerischer Aspekte zu berücksichtigen hatte.

Darüber hinaus hatten sich die Planer mit dem Problem aufsteigender Feuchtigkeit in den Mauern der im Markkleeberger Volksmund auch als „Badminton-Halle“ bekannten Sportstätte zu beschäftigen. Weil inzwischen der Grundwasseranstieg infolge des früheren Kohlebergbaus als Ursache identifiziert werden konnte, liegt das Problem allerdings nicht mehr im Aufgabenbereich der Stadt. „Mit der Trockenlegung der Halle ist die Lausitzer- und Mitteldeutsche Bergbauverwaltung (LMBV) beschäftigt“, heißt es aus dem Rathaus, das zugleich bestätigt, dass damit jetzt „im Grunde genommen zwei Maßnahmen umgesetzt“ werden.

„Alles aus den Fugen geraten“

Weil damit alles auf den Weg gebracht ist, richtet sich der Fokus nunmehr auf den Verlauf des Ausschreibungsverfahrens. Die aktuelle Marktsituation in der Baubranche hat inzwischen nicht nur die Preise nach oben getrieben, sondern auch dazu geführt, dass Kommunen in manchen Gewerken nicht einmal mehr Angebote erhalten. Ein Szenario, das auch Oberbürgermeister Karsten Schütze (SPD) auf dem Schirm hat. „Aktuell ist jedes Bauvorhaben risikobehaftet“, warnt er, weil derzeit „alles aus den Fugen geraten ist“. Da die Ausschreibungen noch laufen, übt er sich in Zweckoptimismus: „Unsererseits haben wir alles getan. Wie das ausgeht, liegt jetzt nicht mehr in unserer Hand.“

Zumindest die Außenhülle der 130 Jahre alten Sportstätte weiß die Stadt Markkleeberg schon mal auf der Haben-Seite. Die Fassade wurde bereits in den 1990er-Jahren ertüchtigt. Zu den jetzt vorgesehenen Maßnahmen zählen unter anderem ein neues Dach, die Erneuerung des Sportfußbodens und eine komplett neue Innengestaltung, die auch die Sanitäranlagen umfasst. Für die Lagerung der Sportgeräte soll die Halle außerdem einen kleinen Anbau erhalten. Insgesamt steht das Ziel der Investition damit unter ebenso sportlichen Aspekten wie der Fertigstellungstermin.

Von Rainer Küster