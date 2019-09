Stabile Finanzen in Großpösna

Grosspösna

In der Gemeinderatssitzung am Montagabend in Großpösna erläuterte Kämmerin Rita Ackermann ausführlich, wie sich für die Gemeinde die finanzielle Situation 2016 darstellte. Hintergrund dafür war ein Beschluss zur Feststellung des Jahresabschlusses. Nach der Umstellung auf die Doppik samt aufwendiger Erstellung der Eröffnungsbilanz hängt Großpösna wie die meisten Städte und Gemeinde bei den Jahresabschlüssen hinterher. Allmählich allerdings und mit viel Kraftaufwand nähert sich die Finanzbuchhaltung mit jetzigem Beginn der Arbeiten für 2017 dem aktuellen Jahr an.

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Komm Treu GmbH hatte das Zahlenwerk geprüft und einen „uneingeschränkten Prüfungsvermerk“ erteilt. Das heißt, es gab keine Einwendungen, der Jahresabschluss entspricht den gesetzlichen Vorgaben und fußt auf einer ordnungsgemäßen Buchführung. Inhaltlich sprach die Kämmerin unter anderem von einer stabilen Finanzlage Großpösnas. Die Gemeinderäte votierten alle für den Beschluss.

Der zweite große Wortbeitrag Ackermanns betraf eine Information über den Prüfbericht des Staatlichen Rechnungsamtes Wurzen. Die Behörde hatte zwei Monate alle Unterlagen der Gemeinde für den Zeitraum 2007 bis 2017 unter die Lupe genommen und Kritikpunkte aufgezeigt. Unter anderem wurde eine bessere Dokumentation zu Ausschreibungsvorgängen und bei Anschaffungen gefordert.

