Stadt Markkleeberg fordert Öffnung des Fußgängertunnels

Markkleeberg

Seit die Deutsche Bahn ( DB) den Personentunnel unter der Eisenbahnlinie in der Rathausstraße zugemacht hat, drängen sich immer mehr Menschen an der geschlossenen Schranke auf Höhe der Hohen Straße. Oberbürgermeister Karsten Schütze ( SPD) beobachtet das Geschehen schon seit mehreren Monaten und fordert die Wiedereröffnung.

Deutsche Bahn macht Tunnel dicht

Im Zuge der Modernisierung der Schrankenanlage Ende 2018 hatte die DB den Tunnel, den sie auch bewirtschaftet hat, dicht gemacht. „Als wir davon erfuhren, haben wir uns sofort der Sache angenommen und Gespräche mit der Bahn sowie dem Zweckverband für den Nahverkehrsraum Leipzig (ZVNL) geführt“, erklärt der OBM. Bislang ohne Erfolg.

Man sehe als Stadt massive Sicherheitsprobleme. „Bei geschlossener Schranke warten regelmäßig 20 bis 80 Personen“, weiß Schütze. Das hat er selber gezählt und ein weiteres „extremes Gefahrenpotenzial“ dokumentiert: Regelmäßig werde die Schranke unterklettert. Sie liege im Einzugsbereich des S-Bahnhofes. „Wer es früher eilig hatte, um seine Bahn zu erreichen, ist im Laufschritt durch den Tunnel geeilt“, wissen die Markkleeberger nur zu gut.

Schranke durchtrennt Kernstadt

Pro Tag dürften auf der Bahnstrecke Leipzig-Plagwitz– Markkleeberg-Gaschwitz, auch Waldbahn genannt, laut DB 124 Züge verkehren, die das Nadelöhr im Zentrum Markkleebergs passieren. Derzeit seien es wohl weniger, eine exakte Zahl kenne man jedoch nicht, so Schütze. Bei Schließzeiten von drei Minuten und elf Zügen pro Stunde sei die Schranke 33 Minuten geschlossen. Das führe zu weiteren Konflikten. „Die Schranke liegt mitten in der Kernstadt in einem Bereich mit der höchsten Einwohnerdichte“, sagt Schütze. Die Waldbahn diene zusätzlich als Umleitungsstrecke, wenn der City-Tunnel gesperrt sei. Bei Havarien, technischen Defekten oder Unglücken, wie dem tödlichen Unfall, bei dem erst im Oktober ein Mann von einem Güterzug erfasst worden ist, bleibt die Schranke stundenlang dicht. „Fußgänger müssen in solchen Fällen kilometerlange Umwege machen, das ist nicht zumutbar“, unterstreicht das Stadtoberhaupt. Zumal man nicht wisse, wie sich das Ganze weiterentwickelt, denn die DB plant den weiteren Ausbau der Strecke.

Forderung an Eisenbahnbundesamt

Jetzt hat sich die Stadt mit einem Brief, in dem die Wiedereröffnung verlangt wird, an das Eisenbahnbundesamt gewendet. Im Equipagenweg sei ein beschrankter Übergang aufgrund der Zahlen derjenigen, die die Bahnlinie auf dem Weg zwischen Markkleeberg und Leipzig zu Fuß oder mit dem Rad überquerten, nicht möglich und die Eisenbahnunterführung alternativlos gewesen. Dieses Argument müsse auch für die Rathausstraße gelten, betont Karsten Schütze.

Von Gislinde Redepenning