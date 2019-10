Stadt setzt zwei Bänke um

Markkleeberg

Der Rathausplatz mit seinen je nach Jahreszeit in den unterschiedlichsten Farben blühenden Beeten hat kürzlich zwei neue Bänke bekommen. „Sie standen zuvor in der Rathausstraße und sind auf Bürgerwunsch hin umgesetzt worden“, erklärte Pressesprecher Daniel Kreusch. Wer sich dort niederlässt und ausruht, hat sowohl das Rathaus als auch die Reste des Denkmals im Blick. 1965 wurde es als Mahnmal zum Gedenken an die Opfer des Faschismus errichtet. Zu erkennen ist noch der rote Winkel als Zeichen der Verfolgten des Naziregimes. Verschwunden sind der Schriftzug „Die Toten mahnen“ und eine Feuerschale.

Von Gislinde Redepenning