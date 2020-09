Markkleeberg

Mit einem Fahrradtag ging am Samstagvormittag die dreiwöchige Aktion Stadtradeln in Markkleeberg zu Ende. Ziel der bundesweiten Initiative ist es, für mehr Lebensqualität in den Kommunen zu sorgen. Durch ihre Teilnahme setzen sich die Fahrradfahrer für den Klimaschutz und weniger C02-Emissionen ein. Am Ende der Laufzeit werden die besten Kommunen ausgezeichnet.

43 361 Kilometer

Die bundesweit aktivsten Kommunen profitieren nicht nur von weniger Verkehrsbelastung, weniger Lärm und geringeren Abgasen, sie können sich auch über attraktive Sachpreise freuen. Auch die Stadtverwaltung Markkleeberg hatte zu der Aktion aufgerufen. Der Fahrradtag beendete die Aktion mit einer Sternfahrt: Auf dem Gelände des Ökohauses vom Christlichen Jugenddorf (CJD) am Festanger trafen die Sternfahrer nach und nach ein. Die einen starteten an der Fahrradkirche Zöbigker, die anderen an der Kirchruine Wachau. Beide Fahrten waren eine gute Gelegenheit, das eigene Kilometerkonto noch ein wenig zu verbessern. „Zusammen sind wir bisher 43 361 Kilometer geradelt“, verkündete Marcus Reitler-Placht stolz über das Ergebnis. „Das entspricht etwa sechs Tonnen eingespartem Co2“, so der Leiter des Markkleeberger Amtes für Kultur & Tourismus. Auch er sei nun öfter mit dem Rad gefahren.

Bessere Infrastruktur nötig

Da war er längst nicht der Einzige. Mario Preller fährt sogar täglich zur Arbeit. „Und natürlich fährt meine Tochter Johanna (11) mit dem Rad zur Schule und zurück“, erzählte der CDU-Stadtrat und Pressesprecher der Feuerwehr. Auch Ruby (11) radelt von Wachau ins Markkleeberger Gymnasium. „Es müsste noch mehr Fahrradwege an Kreuzungen und viel befahrenen Straßen geben“, findet ihr Papa Carsten Vogel. „Wir nehmen alle Vorschläge auf und prüfen, was sinnvoll ist“, versprach Lukas Sroka. Schließlich solle die Aktion Stadtradeln ja helfen, die städtische Infrastruktur zu verbessern, so der stellvertretende Leiter des Amtes für Kultur & Tourismus. In seiner Funktion ist Sroka auch Fahrradbeauftragter der Stadt Markkleeberg. „Wir möchten das Rad als öffentliches Verkehrsmittel noch stärker etablieren.“

Radsport-Club stellt sich vor

Dieses Ziel hat auch der Radsport-und Fitness Club Markkleeberg: „Wir stellen uns heute vor, um mehr Nachwuchs zu gewinnen“, sagte Julia Winkler. Ihre Kinder, Friederike und Leonhard, seien schon begeistert dabei. Detaillierte Auskünfte über Probetraining, Ausflüge und das Vereinsleben gaben die Trainer Ingrid Nikolasch und Roberto Fritsche. Vor Ort präsentierten sich auch der Allgemeine Deutsche Fahrradclub ( ADFC) und der Mitteldeutsche Verkehrsverbund (MDV). Die Polizei registrierte Fahrräder und beantwortete Fragen zum Diebstahlschutz. Wie das verkehrssichere Rad aussehen sollte und wie man es am besten sichert, erklärte Hauptmeister Stefan Klatt. Die Wahl des richtigen Schlosses könne einen Diebstahl verzögern.

