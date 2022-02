Leipzig

Der Stadtrat hat die Verwaltung beauftragt, die Planung der Lyoner Brücke einzuleiten. Das ist zumindest ein Zeichen, dass Leipzig die Anbindung der Stadt an den Elster-Saale-Kanal und damit das überregionale Wasserstraßennetz vorantreiben will. Hintergrund: Derzeit ist für Boote im Lindenauer Hafen Schluss. Ziel ist es, die Landzunge zwischen dem Lindenauer Hafen und dem Kanal, über die die Lyoner Straße führt, zu öffnen.

Die Stadträte Sabine Heymann (CDU) und Andreas Geisler (SPD) haben sich mit einem Antrag, dem 45 Abgeordnete zustimmten und 17 ablehnten, dafür stark gemacht. Die Initiative ging von AfD-Stadtrat Christoph Neumann aus, der den „überfälligen Durchstich zwischen dem Karl-Heine-Kanal und dem Elster-Saale-Kanal zeitnah realisieren“ wollte und auf Fördergelder verwies.

Dafür gab es allerdings keine Mehrheit. Im Rahmen einer Planung wird nun zumindest eine attraktive Anbindung an das Gelände des Lindenauer Hafens geprüft. Wann das umgesetzt wird, bleibt aber offen. Ziel soll auch eine kreuzungsfreie Anbindung der Radwege an den Saale-Elster-Kanal-Radweg sein.

Stadtteilzentrum für Lößnig wird gesichert

Im Einkaufszentrum Moritzhof in Lößnig wird in Trägerschaft des Kreisverbandes Leipzig des Deutschen Roten Kreuzes ein gemeinwesenorientiertes Stadtteilzentrum für Dölitz-Lößnig-Dösen-Marienbrunn entstehen. Das richtet sich vor allem an Seniorinnen und Senioren sowie an Familien. Darüber hinaus sind eine Schuldner- und Sozialberatung, Schwangerschaftsberatung sowie vielfältige Kultur- und Nachbarschaftsangebote vorgesehen.

Nun sollen zusätzlich die Räume am Standort Johannes-R.-Becher-Straße 22 als zweites Stadtteilzentrum erhalten bleiben und perspektivisch ausgebaut werden. Grüne, Linke und SPD haben sich dafür stark gemacht. Dort sind derzeit das Leipziger Tanztheater sowie die mobile Jugendarbeit des Vereins Jugendhaus beheimatet. Eine Sanierung des Gebäudes ist wahrscheinlich ab 2025 vorgesehen. Bis dahin geht es um Vorplanungen.

Leipzig unterstützt Bewerbung für Landesgartenschau

Leipzig unterstützt Markkleeberg bei einer möglichen Bewerbung für die Landesgartenschau auf dem Agra-Gelände. Chancen dafür sollen nun geprüft und dem Stadtrat eine Empfehlung bis zum Herbst 2022 gegeben werden. Das hat der Stadtrat auf eine gemeinsame Initiative von CDU und SPD beschlossen.

„Es ist ein Signal an Markkleeberg, dass wir Partner sein möchten“, wie CDU-Stadträtin Sabine Heymann betonte. Ihre Fraktionskollegin Sigrun Seidel hatte zuvor die Chancen erläutert. So belege ein bereits erarbeitetes Konzept der Stadt Markkleeberg die Machbarkeit einer überregionalen Schau. Lediglich die den Park (noch) durchschneidende Streckenführung der Bundesstraße B 2/B 95 stelle sich als Hindernis für die Vergabe einer Gartenschau dar. Mit einer durch den Freistaat Sachsen und den Bund im September 2021 getroffenen Vereinbarung wird inzwischen allerdings die Tieferlegung – und nicht nur ein Ersatzbau der Brücke – gesichert.

„Wir fordern den Oberbürgermeister auf, hier hartnäckig dranzubleiben“, so Seidel. Ziel sei es auch, das gesamte Gelände des ehemaligen Herfurthschen Parkes einzubeziehen. Zugleich solle geprüft werden, die vor dem Braunkohletagebau bestehende Gewässerverbindung von Pleiße und Mühlpleiße wiederherzustellen.

Die AfD, die nur in einer Bundesgartenschau die notwendige Finanzierung sichergestellt sieht, war dagegen. AfD-Stadtrat Marius Beyer warf den Initiatoren vor, „kleineren Gemeinden in struktureschwachen Gebieten das Wasser abgraben zu wollen“. Sven Morlok (FDP) nannte die Verknüpfung mit der Tunnellösung für die Bundesstraße 2, die den Agra-Park zerschneidet, unrealistisch. Dafür sei derzeit gar keine Finanzierung in Sicht.

Zusätzliches Geld für die „Lange Lene“

Das Begegnungsangebot für Seniorinnen und Senioren im Wohnkomplex „Lange Lene“ – im längsten Haus Deutschlands in der Lene-Voigt-Straße 2-8 – bleibt erhalten. Der Stadtrat stellt dafür einstimmig zusätzlich 40.000 Euro bereit. Die Verwaltung hatte mit dem Fachplan Offene Seniorenarbeit für Probstheida einen geringeren Bedarf ermittelt und wollte Geld und Angebote breiter verteilen. Ziel ist es, künftig vorrangig Begegnungen in Stadtteilen, in denen besonders viele ältere Menschen alleine und mit geringem Einkommen leben, zu fördern. Daher war das Angebot des Vereins Alter, Leben und Gesundheit e.V. (Aleg) von Schließung bedroht. In einer Petition an den Stadtrat hatten sich die Betroffenen nun erfolgreich dagegen gewehrt.

Plan für klimaneutrale Wärmeversorgung beauftragt

Bis Ende 2023 soll in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Leipzig und der Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft ein kommunaler Plan erarbeitet werden, wie die städtische Wärmeversorgung schnellstmöglich auf klimaneutrale Alternativen umgestellt werden kann. Zudem wird geprüft, unter welchen Voraussetzungen eine klimaneutrale Wärmeversorgung der Stadt Leipzig bereits 2035 erreicht werden kann – ursprünglich war von 2038 die Rede. Die Initiative dafür geht von Bündnis 90/Die Grünen aus.

Hintergrund: Während der Stromsektor häufig im Zentrum der Debatte um erneuerbare Energien steht, tritt der Wärmebereich in den Hintergrund – der allerdings zu 85 Prozent auf fossilen Energien basiert. Grünen-Stadträtin Sophie Kraft: „Wir müssen jetzt einen konkreten Fahrplan aufstellen, der nicht nur auf zukünftige Heilsbringer wie Wasserstoff setzt, sondern auch auf dezentraler Erzeugung und Abwärmenutzung fußt.“

FDP-Stadtrat Sven Morlok von der Freibeuter-Fraktion hält die Zielsetzung für unrealistisch: „Eine klimaneutrale Wärmeversorgung setzt den Ersatz der dezentralen Wärmeerzeugung mittels Erdgas voraus. Für den Fall, dass eine Umrüstung des Gasverteilnetzes auf Wasserstoff ausgeschlossen ist, muss ein komplett neues Netz in der Stadt verlegt werden. Das ist bis 2038 nicht zu schaffen.“

Leipzig bewirbt sich um Rad-Kongress

Die Stadt Leipzig wird sich gemeinsam mit der Leipziger Messe um den Welt-Radverkehrskongress Velo-city vom 27. bis zum 30. Juni 2023 bewerben. Das hat der Stadtrat mehrheitlich so beschlossen. Zum weltweit wichtigsten Radverkehrskongress treffen sich jährlich etwa 1400 Entscheider, Mobilitätsexperten und Repräsentanten aus mehr als 60 Ländern. Die Velo-city 2023 soll möglichst klimaneutral ausgerichtet werden, heißt es. AfD-Stadtrat Udo Bütow kritisierte hohe Lizenzgebühren. Diese seien aber üblich, entgegnete Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD).

Plänen zur Innenstadt-Belebung zugestimmt

Der Stadtrat hat dem Programm mit 22 Projekten zugestimmt, mit denen vor allem die City bis 2025 sowie Stadtteilzentren belebt werden sollen. Das Geld kommt aus dem Bundesprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ (4,8 Millionen Euro) sowie Eigenmitteln (1,9 Millionen Euro). Damit soll dem Wandel in den Innenstädten – vorangetrieben durch den Online-Versand, beschleunigt und verstärkt durch die Pandemie – entgegengewirkt werden. Vorgesehen sind beispielsweise eine „Study-Hall“ für Jugendliche zum eigenständigen, aber auch zum pädagogisch begleiteten Lernen, eine Spielschnecke für Kinder im Salzgäßchen sowie ein Seniorenbus für die mobile Beratung. Im Vorfeld der Ratssitzung hatten Stadträte das Projekt teilweise kritisiert und mehr Beteiligung gefordert.

Oberschule am Adler wird modernisiert

Die Oberschule am Adler in der Antonienstraße 24 wird ab Sommer 2022 modernisiert. Für die Modernisierung, die bis Sommer 2025 dauern soll, sind im städtischen Haushalt Kosten in Höhe von rund 12,4 Millionen Euro eingeplant. Geplant sind die brandschutztechnische Erneuerung des Gebäudes, die Modernisierung der Räume und der haustechnischen Anlagen. Außerdem werden ein Aufzug, ein Behinderten-WC, Behindertenstellplätze und ein barrierefreier Schulhof errichtet.

Von Mathias Orbeck