Markkleeberg

Trotz Sommerpause und Urlaubszeit ist der Markkleeberger Stadtrat am Mittwochabend in beschlussfähiger Mannschaftsstärke zur Sondersitzung im Großen Lindensaal zusammengekommen. Es ging zwar nur um einen einzigen Tagesordnungspunkt, aber der hatte Gewicht – und deshalb war auch Eile geboten.

Baugenehmigung ist da

Eigentlich war der Anlass der Sondersitzung ein erfreulicher. Vor wenigen Tagen ging im Rathaus die Baugenehmigung für die Sanierung der Sporthalle in der Städtelner Straße ein. Lange genug hat’s gedauert, aber gerade der Zeitfaktor brachte die Stadt nun in eine Situatiohttps://www.lvz.de/Region/ Markkleeberg/2018-soll-die-Dreifelderhalle-endlich-saniert-werdenn, in der die Finanzierung nicht mehr wie geplant zu stemmen ist. Zwischen der Einreichung des Bauantrages im August 2018 beim Landkreis, dessen Genehmigung am 22. Juli 2019 und der daraufhin absehbaren Bauzeit im Sommer 2020 liegen rund zwei Jahre. Gegenüber den in der Genehmigungsplanung von 2018 zugrunde gelegten Kosten sei, so die Stadtverwaltung, inzwischen allein bei den Baupreisen eine Steigerung um rund 422 000 Euro zu konstatieren. Zusammen mit zwischenzeitlich entstandenen Mehrkosten für brandschutzmäßige Ertüchtigung in Höhe von rund 407 000 Euro standen nun schon rund 829 000 Euro zusätzlich erforderlicher Mittel unterm Strich. Aber das war noch nicht alles.

Ursprüngliches Konzept beruht auf Gutachten von 2014

Das ursprüngliche Sanierungskonzept beruht unter anderem auf einem Gutachten aus dem Jahre 2014. Auf dessen Grundlage konnte der Sanierungsbedarf der Halle damals in dringende und mittelfristig zu realisierende Maßnahmen gegliedert werden. „Diese mittelfristig vorgesehenen Arbeiten waren für einen absehbaren Zeitraum nach der dringlichen Sanierung avisiert“, informierte Oberbürgermeister Karsten Schütze ( SPD) und führte als Beispiel den Hallenboden an. Dem wurde 2014 noch eine Lebensdauer von etwa fünf Jahren vorausgesagt. „Die sind inzwischen natürlich auch um und die Prognose hat sich bestätigt“, gab Schütze die Tatsache zu bedenken, dass die damals als mittelfristig umzusetzenden Sanierungsmaßnahmen inzwischen ebenfalls dringlich geworden sind. Vernünftigerweise stehe man nun vor der Aufgabe, die Sanierung „gleich ordentlich durchzuführen“ – und damit auch die einst mittelfristigen Aufgaben wie den Sockel der Halle, die Fassaden- und Betonsanierung, die Abwasseranlage, den Sportboden, neue Prellwände oder die neue elektrische Anlage gleich mit in Angriff zu nehmen. In der Addition der überplanmäßigen Auszahlung kommen damit noch einmal rund 670 000 Euro dazu.

„Wir wissen jetzt, was Zeit kosten kann“

Warum ein Sonderstadtrat einberufen wurde und man die Entscheidung darüber nicht dem neu gewählten Gremium nach dessen Konstituierung überlassen konnte, erläuterte Schütze ebenfalls. Bevor mit den eigentlichen Bauarbeiten begonnen werden kann, müsse erst noch die Ausführungsplanung erstellt und danach die Ausschreibung der Leistungen auf den Weg gebracht werden. Erfahrungsgemäß sei für diese Vorgänge ein Zeitraum von mindestens einem halben Jahr zu veranschlagen. Deshalb mahnte das Stadtoberhaupt: „Wir wissen jetzt, was Zeit kosten kann und dürfen keinen Tag mehr verlieren.“

„Diese Halle hat eine herausragende Bedeutung“

Letztendlich waren es 1,5 Millionen Euro, über deren zusätzliche Bereitstellung die Stadträte befinden mussten. Die Diskussion war von einem Konsens geprägt, den CDU-Fraktionschef Oliver Fritzsche gleich eingangs auf den Punkt brachte: „Diese Halle hat eine herausragende Bedeutung für den Sport in Markkleeberg.“ Fragen oder kritische Hinweise der Abgeordneten bezogen sich dann auch eher auf Details der Bauplanung und -ausführung oder auf organisatorische Abläufe. Immerhin müssen auch Lösungen für die Aufrechterhaltung des Schulsports oder die Gewährleistung des Punktspielbetriebes von Vereinen während der Bauzeit beachtet werden. Letztendlich wurde der Beschluss mit der deutlichen Mehrheit von 17 der 19 Stimmberechtigten verabschiedet. Lediglich zwei Abgeordnete der Linken votierten dagegen, obwohl deren Fraktionschef sein Statement damit eröffnete, dass auch seine Partei die fällige Sanierung der Sportstätte begrüße.

Von Rainer Küster