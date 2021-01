Start für Großpösnas größte Investition

Großpösna

Für die laut Bürgermeisterin Gabriela Lantzsch (parteilos) bisher größte kommunale Investition aller Zeiten haben nun in Großpösna die Arbeiten begonnen. Für den Ersatzneubau der Kindertagesstätte „Wirbelwind“ samt Außenanlagen stehen im Entwurf des Investitionsprogramms 2021 rund 5,4 Millionen Euro zu Buche, verteilt über die Jahre 2020, 2021 und 2022.

Baufeld neben Generationenpark

Auf dem Baufeld für die neue Einrichtung, gleich neben dem künftigen Generationenpark, drehen sich jetzt die Bagger. Wie angekündigt, haben im Januar die Arbeiten begonnen.

Der Bedarf an Kita-Plätzen in der 5350 Einwohner zählenden Gemeinde ist groß. Mitte 2022 soll die neue Kindertagesstätte in Betrieb gehen. In ihr können dann 60 Krippenkinder und 96 Kindergartenkinder betreut werden.

Horterweiterung folgt

Außerdem bietet die Einrichtung Platz für bis zu sechs integrationsbedürftige Kinder. Im Anschluss an die Arbeiten für den Neubau soll die jetzige Kita zum Hort für Grundschulkinder umgebaut werden. Auch dort werden dringend mehr Plätze benötigt.

