Stefanie Wally spricht mit Oberschülern über eine wahre deutsch-deutsche Geschichte

Markkleeberg

Die neunten Klassen der Oberschule Markkleeberg waren am Mittwoch aus Anlass des 30-jährigen Jubiläums der Wende im Jahr 1989 in der Stadtbibliothek zu Gast, um Stefanie Wally zuzuhören und mit ihr zu reden. Sie stellte im Rahmen des Projekts „Read’n Talk“ ein deutsch-deutsches Stück Zeitgeschichte vor.

Die Autorin ist mit ihrem Buch „Akte Luftballon“ zu vielen Lesungen unterwegs. Eingebettet zwischen Terminen in Stuttgart und München kam sie nach Markkleeberg und fuhr anschließend gleich weiter nach Markranstädt.

Zwei Mädchen, zwei Systeme, eine Freundschaft

Sie schrieb sehr lebendig eine autobiografische Geschichte über eine echte Freundschaft zwischen zwei Mädchen auf, die eine lebte in der DDR, die andere in der Bundesrepublik. Das Erlebte ist eine Zeitreise durch die 1970er- und 1980er-Jahre in einem geteilten Land, eine Hommage an bedingungslose Freundschaft und ein Appell für die Menschlichkeit.

Zum Inhalt: Ein kleiner gelber Luftballon überwindet Grenzen und schenkt der sechsjährigen Stefanie aus Dossenheim bei Heidelberg eine Brieffreundin aus Lommatzsch bei Meißen – und damit eine Freundin fürs Leben. Stefanie hatte 1977 ihren Vater gebeten, ihr den Luftballon zu kaufen, damit sie ihn mit einer am Band befestigten rosafarbenen Karte auf die Reise schicken kann. Tatsächlich bekommt sie nach wenigen Tagen Antwort von einem gleichaltrigen Mädchen aus der DDR.

Zeitgeschichte ohne erhobenen Zeigefinger

Eine unschuldige Brieffreundschaft beginnt. Das ändert sich mit der beginnenden Pubertät, als beide anfangen, den Menschen in ihrer Umgebung unbequeme Fragen zu stellen. In unzähligen Briefen, die anfangs die ersten Schreibversuche der Mädchen sind, verbinden diese ihre Leben miteinander.

Versuche, die andere zu treffen, schlagen zunächst fehl, bleiben jedoch das große Ziel. Ihnen offenbart sich, wie unterschiedlich sie aufwachsen. Doch da, wo die Teilung der beiden deutschen Staaten sich zwischen sie drängt, wird ihre bedingungslose Freundschaft zur Brücke. Erst als Teenager und nach elf Jahren begegnen sie sich persönlich und schmieden Pläne, die erzwungene Trennung zu überwinden. Sie wissen noch nicht, dass ihre außergewöhnliche Freundschaft längst die Aufmerksamkeit anderer auf sich gezogen hat.

Von Gislinde Redepenning