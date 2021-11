Großpösna

Mit dem Bau neuer Wohngebiete steigt in Großpösna und den Ortsteilen auch die Zahl der Einwohner. Inzwischen ist man bei 5434 Personen (Stichtag 30. Juni 2021) angelangt. Da in die neuen Einfamilienhäuser oft junge Familien einziehen, steigen auch die Anforderungen an die soziale Infrastruktur im Ort. „Mit dem anhaltenden Zuzug erhöht sich auch die Anzahl der zu betreuenden Kinder. Das bringt allerdings auch mehr Kosten mit sich, die die Gemeinde pro Betreuungsplatz zu leisten hat“, erklärte Hauptamtsleiter Daniel Strobel in der jüngsten Gemeinderatssitzung.

Neue Gebäude – mehr Kosten

Strobel untersetzte seine Aussage mit einer Aufzählung der „kostenrelevanten Änderungen 2022“. Ganz oben steht die im Juli nächsten Jahres geplante Inbetriebnahme des Ersatzneubaus der Kindertagesstätte (Kita) „Wirbelwind“. In dem Neubau können dann 48 Krippen- und 108 Kindergartenkinder betreut werden. Doch das neue Gebäude verursacht Betriebskosten, die künftig mit berechnet werden müssen. Das trifft ebenso auf das zusätzliche Gebäude für den Hort zu. Denn die bald frei werdenden Kita-Räume werden nach dem Auszug nahtlos für die Hortnutzung umgebaut. Eingeplant werden müssten zudem „tarifliche Anpassungen insbesondere beim pädagogischen Personal“.

Grundschule jetzt dreizügig

Insgesamt erhöht sich die Anzahl der zu betreuenden Kinder in Großpösna nächstes Jahr von 539 auf 578. Die dafür aufzubringenden Kosten legen um 31 000 Euro auf rund 3,5 Millionen Euro im Jahr zu. Davon steigt der Kommunalanteil um 15 000 Euro auf rund 1,6 Millionen Euro. Parallel dazu erhöhen sich zwar auch die Finanzierungszuschüsse des Freistaates Sachsen. Allerdings muss die Mitfinanzierung der zusätzlichen Plätze im Ersatzneubau erst noch beantragt werden. Der dafür vorgesehene Stichtag 1. April ist bei der Einweihung dann schon verstrichen, sodass die Gemeinde den Landeszuschuss bis 2024 vorfinanzieren muss. Laut Strobel könnten dafür bis zu 200 000 Euro fällig werden. Zudem steigt angesichts von über 70 Erstklässlern, die 2022 in die dann durchgehend dreizügige Löwenzahn-Grundschule eingeschult werden, auch die Anzahl der im Hort zu betreuenden Kinder.

Newsletter LVZ kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Leipzig direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Elternbeiträge noch stabil

Trotz der genannten Kostensteigerungen bleibt die Beitragssatzung vorerst unverändert. Seit Juli 2018 seien die Elternbeiträge stabil geblieben, hieß es in der Sitzung. „Das freut mich, zumal wir auch bei den Prozentsätzen im Vergleich zu anderen Gemeinden im unteren Drittel liegen. Doch auf Dauer wird das wohl nicht zu halten sein“, sagte Gemeinderätin Elke Wolf (AfD). Das sieht Bürgermeisterin Gabriela Lantzsch (parteilos) ähnlich: „Es ist absehbar, dass das nicht ewig so bleiben kann. Angesichts der neuen Kita werden wir etwas tun müssen, doch wir wollen bei den Elternbeiträgen nicht an die zulässigen prozentualen Obergrenzen gehen.“ Zudem zahle die Gemeinde 70 Euro pro Tag und Kind als Pflichtanteil für die Finanzierung der Wirtschaftskräfte wie Hausmeister und Reinigung sowie freiwillig für die Essenausgabe.

Anlass für den Blick auf die Betreuungskosten waren drei Beschlüsse, die allesamt einstimmig das Gremium passierten. Konkret ging es um die Finanzierungsvereinbarungen für 2022 mit den Freien Trägern Awo, dem Verein Kleine Hände sowie der Diakonie Leipziger Land.

Von Olaf Barth