Stiefel, Helme, Ausrüstung: Feuerwehr-Spenden auf dem Weg in die Ukraine

Landkreis Leipzig

Stiefel, Hosen, Schläuche, Helme: Bei der Spendensammlung des Kreisfeuerwehrverbands für die Ukraine in den vergangenen Tagen sind unzählige Gebrauchsgegenstände zusammengekommen. „Wir sind über die solidarische Hilfe und von den zahlreichen Spenden überwältigt“, erklärte David Zühlke, Vorsitzender des Verbands. „Weit über den Landkreis Leipzig hinaus war die Hilfsbereitschaft groß.“

Bis Freitag wurde alles gesammelt, was ukrainische Feuerwehrleute derzeit dringend benötigen. Mehrere Autos und ein Lastwagen machten sich dann am Sonnabend auf den Weg in Richtung Ukraine, um die Spenden an den dortigen Katastrophenschutz DNSD zu übergeben. Mit dabei war Zühlke, der sich im Namen aller Helfer, die den Transport organisiert hatten, auch bei Landrat Henry Graichen (CDU) für die Unterstützung bedankte. Und versprach, alle auf dem Laufenden zu halten, was die Übergabe der Spenden betrifft.

Zur Galerie Der Kreisfeuerwehrverband Landkreis Leipzig hat über mehrere Tage Spenden und Ausrüstungsgegenstände für Feuerwehren in der Ukraine gesammelt. Helfer sind dann mit mehreren Fahrzeugen in Richtung Kriegsgebiet aufgebrochen.

Von Julia Tonne