Störmthal: Stolpersteine für Euthanasie-Opfer

Grosspösna

In der Gemeinde Großpösna wurde am Freitag zum ersten Mal ein sogenannter Stolperstein verlegt. Im Ortsteil Störmthal brachte der Künstler Günter Demnig auf dem Fußweg in der Dorfstraße 30 diesen mit beschrifteter Messingplatte versehenen Stein in den Boden. Erinnert wird damit an Heinz Geidel, der hier vor seiner Ermordung durch die Nazis seinen letzten Wohnort hatte. Das Handwerkliche übernahm Demnig wieder selbst, das Rahmenprogramm gestalteten die Schüler mit Musik, einem Gedicht von Berthold Brecht sowie mit dem Vortragen des von ihnen recherchierten Schicksals von Heinz Geidel.

Heiße Getränke im kalten Wind

Begleitet wurde dieses wie viele andere derartige Projekte vom Leipziger Erich-Zeigner-Haus. Dessen Vertreter Henry Lewkowitz sagte: „Heute werden erstmals Gedenksteine für die Opfer der Nazi-Euthanasie verlegt. Den Schülern, die das ein dreiviertel Jahr lang über die Unterrichtszeit hinaus recherchiert haben, gilt Respekt und großer Dank. Die politischen Zeiten dafür sind nicht einfach – wo doch unlängst die Stadt Groitzsch die Verlegung eines solchen Steines verbieten wollte, damit erst am öffentlichen Druck scheiterte.“ In Störmthal würde so eine Verlegung erstmals aktiv aus der Bevölkerung unterstützt. Johanna Buthenhut vom benachbarten „Café im Pfarrhaus“ hatte für Schüler, Lehrer und Gäste an dem kalten und windigen Tag heißen Kaffee und Tee sowie Kuchen bereitgestellt.

Ortsvorsteher Marc Etzold, der bis 1991 selbst in Liebertwolkwitz zur Schule ging, lobte die Initiative der Schüler und dankte ihnen im Namen von Bürgermeisterin Gabriela Lantzsch. „Die Gemeinde unterstützt diese Recherchen und spendet dem Verein für seine weitere Arbeit 50 Euro. Was die Euthanasie angeht, hätte ich nicht gedacht, das es auch in kleinen Orten wie Störmthal Opfer gegeben hat. Es ist wichtig, dass sich die jungen Leute damit beschäftigen. Dass sich hier eine ganze Klasse damit befasste, ist trotz des traurigen Anlasses eine erfreuliche Erfahrung“, sagte der 44-Jährige.

Erfahrung fürs Leben

24 Schüler aus der Klasse 9 b der Geschwister-Scholl-Oberschule Liebertwolkwitz hatten mit ihrer Klassen-Lehrerin Claudia Maaß bereits in der achten Klasse begonnen, das Schicksal von Heinz Geidel zu erforschen. Die 44-Jährige hatte das Projekt den Schülern vorgeschlagen. „Wenn man Begriffe wie Euthanasie oder Zwangssterilisation an einem konkreten Schicksal nachvollziehbar machen kann, wird das von den Schülern auch ganz anders wahr genommen“, begründete sie ihre Idee. Schülerin Michelle Lindner blickte zurück: „Anfangs waren wir davon nicht gerade begeistert, weil sich einige nicht so für Geschichte interessieren. Dann haben wir uns aber entschlossen, dass die ganze Klasse mitmacht.“ Die Recherchen, zum Beispiel im Staatsarchiv, seien spannend gewesen und die Aktionen zum Sammeln der Spendengelder für den Stolperstein auf Resonanz gestoßen. „Es ist sehr interessant, so viel über eine Person zu erfahren, da lernt man was fürs Leben. Zum Beispiel, dass man nicht tatenlos daneben stehen soll, wenn jemand beleidigt oder unterdrückt wird“, erklärte die 15-Jährige weiter.

Gedenken in Schkeuditz und Leipzig

Der überzeugte Kommunist Geidel war von den Nazis für unzurechnungsfähig erklärt worden und geriet so in die Mühlen der damaligen Psychiatrie, bis hin zur Zwangssterilisation 1939 und Einweisung in verschiedene Anstalten. Schließlich wurde das 1912 geborene Opfer 1941 in Pirna-Sonnenstein ermordet. Ebenfalls Opfer der Euthanasie wurden Charlotte Rohde, Georg Fritzsche und Ernst Hennig. Schkeuditzer Gymnasiasten und Künstler Demnig verlegten am selben Tag für diese Opfer in der Flughafenstadt je einen Stolperstein in der Weststraße 4, in der Herderstraße 11 sowie in der Schillerstraße 9. Eine weitere Stolpersteinverlegung gab es am Freitag in Leipzig mit Schülern der Anton-Phillip-Reclam-Schule vor der Sporthalle in der Brüderstraße 14. Hier lebte einst unter der damaligen Adresse ‚Turnerstraße 4‘ Werner Kähler, der in der NS-Zeit aufgrund seiner Homosexualität verfolgt worden war.

Von Olaf Barth