Störmthaler Kanal: Sanierung erfordert Geduld und Geld

Markkleeberg

Noch vor einigen Monaten waren der Markkleeberger See und der Störmthaler See in aller Munde. Ende März hatten die Behörden beide Gewässer gesperrt, weil Bergbaufachleute gefährliche Veränderungen an der Böschung des Störmthaler Kanals festgestellt hatten. Am 11. Juni – nach umfangreichen Sicherungsmaßnahmen – konnten zumindest die Seen wieder freigegeben werden. Der Kanal allerdings ist bis heute gesperrt. Und dass sich dort gerade scheinbar so gar nichts tut, kommt nicht wenigen Passanten seltsam vor. Was also ist los?

Arbeiten finden aktuell im Büro statt

Diese Frage zaubert Uwe Steinhuber ein Lächeln in das vom Stress der zurückliegenden Wochen gezeichnete Gesicht. Der Sprecher der Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbauverwaltungsgesellschaft (LMBV) kann den Vergleich mit einem Stillleben durchaus verstehen. „Aber die Ruhe täuscht. Die wesentlichen Arbeiten finden aktuell nicht am Kanal statt, sondern in den Büros der Experten“, erläutert er. Nachdem im Sommer die Sicherungsmaßnahmen abgenommen worden waren, hätten die Fachleute mit der Ursachenforschung begonnen. Im Rahmen eines nach wie vor laufenden Monitorings liefere ein engmaschiges Netz spezieller Sensoren und Sonden wichtige Daten, auf deren Grundlage die weitere Vorgehensweise geplant wird. Diese hänge allerdings von so vielen Faktoren ab, dass „nicht mit schnellen Entscheidungen zu rechnen ist“, bremst Steinhuber übereilte Erwartungen.

Um die Finanzierung wird hart gerungen

Diese Vorsicht hat Gründe, denn längst geht es nicht mehr nur allein um technische Lösungsvarianten. Während in den Planungsbüros Daten bewertet und Strategien ausgebrütet werden, wird am Verhandlungstisch über deren Finanzierung hart gerungen. Immer wieder stehen Verantwortlichkeiten, Zuständigkeiten und Eigentumsfragen auf der Agenda. Beispiel: Während sich der eigentliche Kanal im Verantwortungsbereich der LBMV befindet, gehört die Kanuparkschleuse der Stadt Markkleeberg. Zumindest in dieser Hinsicht ist Oberbürgermeister Karsten Schütze (SPD) gelassen. „Betroffen ist die Böschung des Kanals. Nach unserer Kenntnis gibt es keine Schäden an der Schleuse, sie ist stand- und gleitsicher.“ Gleichwohl räumt Schütze ein: „Erst wenn die Ursachen für die Schäden bekannt sind, lässt sich eine Sanierungsplanung für den Kanal in Auftrag geben. In der Tat muss dafür noch die Finanzierung gesichert werden.“ In trockenen Tüchern sei zumindest schon mal die Erstellung eines Gutachtens zur Ursachenermittlung der Schäden. „Das übernimmt zu 100 Prozent der Bund“, sagt der Markkleeberger OBM, der mit der Vorlage dieser Expertise „vermutlich gegen Ende 2022“ rechnet.

„Jahrelange Sperrung hat enorme wirtschaftliche Folgen“

Während die hierfür nötige Geduld aus Schützes Worten herauszuhören ist, hat er für die Zeit danach klare Erwartungen. „Dann müssen alle notwendigen Schritte zügig eingeleitet werden, weil die jahrelange Sperrung des Kanals enorme wirtschaftliche Folgen hat.“

Inzwischen gibt es aber auch direkt vor Ort sichtbare Zeichen einer Entwicklung. Die Baustraßen entlang des Kanals wurden von der LMBV an die Stadt Markkleeberg übertragen. „Die Wege sind trotz der noch laufenden Arbeiten bereits für die Öffentlichkeit freigegeben“, heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus. Damit ist der Rundweg „Störmthaler See“ wieder durchgängig erreichbar und auch der Bergbau-Technik-Park von Markkleeberg aus zugänglich. Der Bereich am Unterhaupt der Schleuse bleibe jedoch großflächig gesperrt. Zudem seien alle verbliebenen Bauzäune sowie die Beschilderung behördlich angeordnet und bergrechtlich notwendig.

Von Rainer Küster