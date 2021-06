Störmthaler See: Hochwertige E-Bikes gestohlen

Großpösna/Dreiskau-Muckern

Zwei hochwertige E-Bikes wurde in der Nacht zum Donnerstag aus einer Ferienanlage am Störmthaler See gestohlen. Die Polizei ermittelt. Sie setzt auf Hinweise möglicher Zeugen.

Polizei beziffert Schaden auf 7000 Euro

Festgestellt wurde das Fehlen der Räder am Donnerstag, 3.40 Uhr. Die Polizei geht davon aus, dass sich der Diebstahl kurz zuvor ereignete. Tatort sind die Dünenhäusern des Resorts auf der Magdeborner Halbinsel. Die Bikes der Marke Scott Aspect eRide 910 haben einen Wert von je 3500 Euro. Hinweise zum Verbleib an das Polizeirevier Borna (Telefonnummer 03433/2440).

Von es