Störmthaler See – hier wachsen Orchideen, Heilkräuter und Trüffel

An den Hängen des Störmthaler Sees erobert sich die Natur das von Menschenhand modellierte Terrain zurück – mit erstaunlichen Ergebnissen. So haben sich dank günstiger Wachstumsbedingungen mit dem Großen Händelwurz und dem Sumpf-Sitter sogar zwei Arten aus der Familie der Orchideengewächse im großflächigen Grün rings um den See angesiedelt. „Der Orchideensamen ist sehr leicht, kann bis zu 70 Kilometer weit vom Wind davongetragen werden. Schön, dass er hier aufgegangen ist“, freut sich Biologe Gert Brückner.

Emeritierter Professor nimmt sich der Pflanzenwelt an

Der 79-jährige Professor studierte einst Zoologie und Botanik und lehrte an der Universität Leipzig. Als Neurobiologe am Paul-Flechsig-Institut für Hirnforschung war er auch auf dem Gebiet der Alzheimer-Forschung tätig. Doch nach dem Eintritt in den Ruhestand sei in ihm das Interesse an der Natur rund um die neu entstandenen Seen erwacht. „Ich habe ja als Kind das Näherkommen des Tagebaus Espenhain miterlebt, weiß, wie es hier aussah. Was sich aber jetzt hier entwickelt, ist einfach fantastisch“, schwärmt der gebürtige Markkleeberger.

Sein Wissen über die Orchideen hat Gert Brückner auch aus Veröffentlichungen von Karl Hayde. Quelle: André Kempner

Schüler pflegen mit

Weil ihm der Schutz der Natur generell sehr am Herzen liegt, will er das Wissen um diese Schätze an den Nachwuchs weitergeben. „Seit Jahren arbeiten wir mit der Böhlitz-Ehrenberger Pestalozzi-Oberschule zusammen und pflegen mit den Schülern und deren Lehrerin Uta Brenn gemeinsam die Orchideenwiese. Der Wildwuchs muss entfernt werden, weil er diesen Pflanzen sonst den Lebensraum nimmt“, erläutert Brückner. Dabei sei er gar nicht der große Pflanzenexperte, das theoretische Rüstzeug erhalte er von Karl Heyde aus dem Naturkundemuseum. Momentan fallen die Schülerausflüge an den See wegen der Corona-Maßnahmen flach. Doch so bald wie möglich soll dort wieder aktiv im „Grünen Klassenzimmer“ gearbeitet werden. Partner dabei ist auch Großpösnas Kuhstall-Verein, der mit Geschäftsführer Peter Krümmel einen gleichfalls an Natur und Bergbaufolgelandschaft interessierten, aktiven Mitstreiter hat. „Mitte der 1990er-Jahre wurden die Orchideen hier erstmals gesichtet. Der Samen wurde wohl aus der Naumburger Gegend hergeweht“, sagt Krümmel.

Auch der Sumpf-Sitter gehört zu den Orchideen-Gewächsen am Störmthaler See. Quelle: André Kempner

Kleine Knollen stoßen durch trockene Oberfläche

Auf einer zweiten Fläche mit dem etwas größeren Vorkommen an Sumpf-Sitter-Orchideen wächst darüber hinaus das seltene Tausendgüldenkraut. Die Heilpflanze gehört zu den Enziangewächsen. Sie steht unter Naturschutz und darf nicht gesammelt werden. Und noch etwas zeigt Brückner: Auf einem Stückchen vegetationslosen Tertiärboden stoßen kleine Knollen durch die trockene Oberfläche. Sie sind von Steinen kaum zu unterscheiden, werden vom Professor aber gern abgeschnitten und mitgenommen: „Das ist der Gemeine Erbsenstreuling, auch Böhmischer Trüffel oder Schiefertrüffel genannt. Getrocknet ist das ein schöner Würzpilz für Teigwaren“, sagt der Professor und schmunzelt.

Von Olaf Barth