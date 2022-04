Störmthals Schlossherr klagt gegen Großpösnas Pläne

Großpösna

In Störmthal soll die alte LPG-Brachfläche zur neuen Ortsmitte mit Schlossallee, Ferienquartieren und einer Wohnsiedlung umgebaut werden (die LVZ berichtete). Der Gemeinderat Großpösna hat es beschlossen, der Ortschaftsrat Störmthal will es auch – doch nun könnte das Vorhaben mächtig ins Stocken geraten. Denn der Besitzer des angrenzenden Schlosses hat Klage gegen den Bebauungsplan eingereicht. In einer Mitteilung kritisiert er, dass dieser Bebauungsplan nicht wie vorgeschrieben aus dem Flächennutzungsplan heraus entwickelt worden wäre und darüber hinaus die Rechte des Störmthaler Schlossbetriebes sowie anderer Anlieger verletze. Der Plan sei damit wohl rechtswidrig, so Kolbe. Wie berichtet, hatte er sich mit einigen Anliegern zusammengeschlossen, die mit der aus ihrer Sicht zu hohen und zu nahen Bebauung in der Nachbarschaft ebenfalls nicht einverstanden sind.

Schlosseigentümer Manfred Kolbe hat viel Geld und Zeit in die denkmalgerechte Sanierung des Gebäudes gesteckt. Fotos zeigen, wie es dort vorher aussah. Quelle: Olaf Barth

Kolbe befürchtet Nachteile

„Wir haben uns bis zuletzt um eine Einigung mit der Gemeinde bemüht, diese war aber zu keinerlei Änderungen des im Juli letzten Jahres verabschiedeten Bebauungsplanes bereit. Somit bleibt uns nur der Gang zum Gericht, um eine massive, nicht ins Dorf passende Bebauung, Einschränkungen des Kulturbetriebs im Schloss und andere Nachteile zu verhindern“, teilte Kolbe mit. Der einstige sächsische Justizminister (2000 bis 2002) und ehemalige CDU-Bundestagsabgeordnete (bis 2013) hatte bereits Aufsichtsbeschwerde bei der Landesdirektion erhoben und geht nun beim Sächsischen Oberverwaltungsgericht gegen den Bebauungsplan vor. Kolbe dazu: „Wir waren wirklich dicht beieinander und ein Kompromiss wäre möglich gewesen. Ein Rechtsstreit kann langwierig werden und ist für beide Seiten nicht das Beste. Schade.“

Planungen gehen weiter

Großpösnas Bauamtsleiter Patrick Wiederanders bedauert Kolbes Entscheidung: „Wir hatten gehofft, dass er nicht klagt. Wir sind an einer schnellen Klärung interessiert, müssen nun aber erst einmal die Begründung der Klage abwarten. Leider konnten wir ihn offenbar nicht davon überzeugen, welche Möglichkeiten die neue Bebauung auch ihm selbst als Schlossbesitzer und Veranstalter bietet.“ Derweil würden die Planungen für die Erschließung des Geländes fortgesetzt. „Ja, es ändert sich in dem Gebiet etwas, aber auf ewig hätten die alten Schweineställe doch auch nicht stehen bleiben können. Ich bin davon überzeugt, dass diese Entwicklung auch dem Schloss und seinem Umfeld sehr gut tut“, sagt der 45-Jährige.

Das Schloss Störmthal nahe des Sees ist ein beliebter Veranstaltungsort. Quelle: Olaf Barth

Gesprächsbereitschaft vorhanden

Die Gemeindeverwaltung hofft nun auf einen guten Ausgang des Verfahrens. „Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und nach bestem Wissen und Gewissen den Bebauungsplan erarbeitet“, sagt der Bauamtsleiter. Zwar seien Formfehler in so einem aufwendigen Verfahren nie ganz auszuschließen, aber auch dem Landratsamt sei nichts aufgefallen. „Zudem haben wir uns rechtlich abgesichert. Nun muss man sehen, wie das Gericht dazu steht“, so Wiederanders. Der 45-Jährige bedauert, dass die Unstimmigkeiten mit Kolbe nicht im Vorfeld geklärt werden konnten: „An unserer Gesprächsbereitschaft hat es nicht gelegen. Allein ich war nach meiner Amtsübernahme an mindestens fünf Treffen mit ihm beteiligt.“

