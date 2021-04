Störmthals neue Schlossallee wird immer realer

Großpösna

Im April 2020 beschloss Großpösnas Gemeinderat die öffentliche Auslegung des Bebauungsplan-Entwurfes „Ortsmitte Störmthal“ (die LVZ berichtete). Störmthal soll damit seine historische Schlossallee zurück erhalten sowie ein neues Wohn- und Ferienquartier bekommen. Und es verschwindet ein Schandfleck im Dorf. Urlaub und Wohnen statt Schweinezucht, wie sie hier einstmals in den LPG-Stallungen vorherrschte. Zwölf Monate später liegt der Abwägungsbeschluss dazu auf dem Tisch. Am Montagabend hatten die Gemeinderäte darüber zu befinden, ob sie einverstanden sind, wie die Verwaltung die eingegangenen Stellungnahmen behandelt und ob sie den Bürgern, Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange entsprechend antworten soll. Die Gemeinde teilt dann mit, wie sie bestimmte Anregungen aus den Stellungnahmen in die Planung einarbeitet oder aus welchen Gründen sie das nicht tut. Festgehalten hat die Gemeinde ihre Antworten im sogenannten Abwägungsprotokoll 144 Seiten stark.

Kompromisse gesucht

Vor der Diskussion fasste nach einleitenden Worten von Bauamtsleiter Patrick Wiederanders Gastrednerin Kathrin Meyer vom Leipziger Planungsbüro Seecon Ingenieure GmbH die Stellungnahmen zusammen und erläuterte die wichtigsten Punkte. Es ging um Abstände zwischen den neuen und den bereits bestehenden, bewohnten Gebäuden. Es ging um erlaubte Höhen der Ferienhäuser und ihre optische Wirkung auf das Schloss. Verschattung, Verkehr, Lärm, Schwalbennester, Denkmalschutz und Parkplätze waren weitere Stichpunkte, zu denen Meyer das Ergebnis der Abwägungen vorstellte. Vieles wurde berücksichtigt, der private Investor sei noch zu manchem Kompromiss bereit gewesen und mit dem Landesamt für Denkmalschutz habe es enge Abstimmungen gegeben. Was sich an Festlegungen nicht rechtssicher in einem B-Plan festschreiben lasse, soll dann in einem städtebaulichen Vertrag geregelt werden. Etwa, dass die neuen Häuser dem dörflichen Charakter entsprechen.

Kritische Nachfragen

Zahlreiche Fragen zu der Abwägung der Gemeinde stellte Gemeinderat Jörg-Achim Weber (CDU). Er plädierte unter anderem für eine verträglichere Bebauung, die Ferienhäuser seien in ihrer geplanten Höhe der Bevölkerung und dem Charakter des Schlosses nicht zumutbar. Wenn das so bleibt, stimme er dem Beschluss nicht zu. Auch Elke Wolf (AfD) meinte, die Häuser sind zu hoch, der Entwurf habe nichts mehr mit dörflichem Charakter und sanftem Tourismus zu tun. So würden das die Störmthaler sehen. Kritische Nachfragen kamen auch von Matthias Potel (SPD) sowie von Susann Christoph und Matthias Vialon (beide Grüne). Vialon mahnte eine bessere Moderation in dem Prozess an, die Bevölkerung müsse mehr mitgenommen werden. Christoph forderte eine ortstypische Bebauung sowie eine Übersicht, wie oft Bürger beteiligt wurden.

Ortschaftsrat für Projekt

Sowohl Wiederanders und Meyer, als auch Bürgermeisterin Gabriela Lantzsch (parteilos) und Rechtsanwalt Klaus Füßer, der die Gemeinde unterstützt, gingen auf die Bedenken ein und argumentierten für das vorliegende Protokoll. Nach zwei Stunden Diskussion wurde der Beschluss mit neun Ja-, sechs Nein-Stimmen sowie einer Enthaltung angenommen. Als nächstes kommt dann der Satzungsbeschluss.

Störmthals Ortsvorsteher Marc Etzold (Freie Wähler Störmthal) sagt auf Nachfrage: „Jetzt soll es endlich los gehen. Der Ortschaftsrat befürwortet den Plan. Es gab mehrere Sitzungen mit großer Resonanz im Dorf, in denen Gemeinde und Investor die Pläne vorgestellt haben. Das wird eine schöne, sinnvolle Nutzung auf dieser Brache im Ort. Wir wollen das, bei allem Verständnis für persönliche Interessen und Betroffenheiten. Auf die ist eingegangen worden.“

Von Olaf Barth