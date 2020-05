Mehrere unaufschiebbare Straßenbaumaßnahmen müssen 2020 in Markkleeberg in einem Balanceakt koordiniert werden. Die temporäre Freigabe der Kreuzung Rathausstraße/Friedrich-Ebert-Straße lässt Autofahrer in Markkleeberg nur kurz aufatmen. Ab Montag ist die nächste wichtige Verkehrsader dicht.