Es war nicht einmal eine Beschlussvorlage, die da auf der Tagesordnung der jüngsten Sitzung des Markkleeberger Stadtrats ganz oben stand. Entsprechend locker verfolgten die Abgeordneten zunächst auch die Ausführungen von Wilfried Mayer. Der Professor der Leipziger Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur (HTWK) stellte die vier besten Bachelor-Arbeiten seiner Studierenden zum Neubau einer Jugendherberge am Markkleeberger See vor. Mehr oder weniger ein informativer Unterhaltungsteil im Abstimmungsprogramm der Stadträte.

Als der Professor jedoch zum vierten und letzten Entwurf kam, richteten sich die Abgeordneten in ihren Sitzen plötzlich auf und man konnte das wachsende Interesse im Ratssaal förmlich knistern hören. Was in den folgenden Minuten an die Leinwand projiziert und vom HTWK-Professor erläutert wurde, war irgendwie anders. Erfrischend anders.

Paula Eden heißt die junge Frau, die ihren Ideen in dieser Bachelor-Arbeit Gestalt gab und damit Maßstäbe gesetzt hat, an denen sich die weiteren Planungen wohl messen lassen müssen. Dass aus den Reihen der Stadträte spontan Wünsche an die Stadtverwaltung herangetragen wurden, die Studentin in die weitere Entwicklung des Projektes einzubeziehen, lässt die 23-Jahrige umso mehr strahlen. „Das wäre natürlich großartig“, freut sich Paula Eden über die Anerkennung. Das Thema des Neubaus der Jugendherberge habe sie für ihre Arbeit ganz bewusst ausgewählt, sagt die angehende Architektin, die es ihres Studiums wegen aus Mainz an die Pleiße gezogen hat. „Ich habe mich in das Neuseenland verliebt“, gibt die junge Frau zu und sieht in der emotionalen Nähe zum Projekt einen wichtigen Faktor für kreative Impulse.

Symbiose aus Emotionen, Eindrücken und Erwartungen

Zunächst sei sie nach Auenhain gefahren, um sich mit der Umgebung des geplanten Standortes neben dem Kanupark vertraut zu machen. „Ich bin spazieren gegangen, habe die Gegend auf mich wirken lassen, mich hingesetzt und gezeichnet“, erzählt Paula Eden von den ersten Arbeitsschritten. „Dann habe ich überlegt, was ich selbst von einer Jugendherberge erwarten würde.“ Schließlich habe sie die Eindrücke und Erwartungen miteinander verknüpft.

Das Ergebnis bezeichnet sie als „zueinander verdrehte Baukörper“. Die Abkehr von der rechtwinkligen Anordnung kubischer Wohnwürfel mit sterilen Fassaden habe sie ganz bewusst vorgenommen, ebenso die Ausführung. „Viergeschossige Gebäude mit Flachdach sind zwar wirtschaftlich effizienter, aber die passen da nicht hin“, ist die Studentin überzeugt. Statt dessen besticht ihr Entwurf durch zweigeschossige Bauweise und verschiedene Räume, die sich scheinbar ganz von selbst ergeben. Und das nicht nur im Innenbereich.

Mainzer Liebeserklärung an das Neuseenland

„Die Gebäude sind so angeordnet, dass sich im Süden und Südwesten geschützte Höfe bilden. Der Höhenunterschied zum Kanupark schafft im Westen hingegen eine natürliche Barriere, welche die Gäste von der Betriebsamkeit der Umgebung abschirmt“, erklärt sie. Durch diese Lösung entstehen Räume mit unterschiedlichen Atmosphären – zwischen leiser Abendromantik mit Seeblick und Partystimmung am Lagerfeuer.

Bis sich auf der Baustelle die ersten Kräne drehen, wird noch einige Zeit ins Land gehen. Es ist aber gut möglich, dass Paula Eden dann auch mit einem Helm auf dem Kopf und Plänen in der Hand auf dem Gerüst steht. In zwei Jahren will sie ihren Master-Abschluss in der Tasche haben. Eine Liebeserklärung an ihre neue Heimat hat die Mainzerin jetzt schon fertig. „Das Naturangebot, die Seen, die Kultur, die Szene und die Menschen – hier gibt es alles, was man zum Leben braucht“, schwärmt sie. Paula Eden würde gern in Leipzig bleiben. Und ein Projekt wie die Markkleeberger Jugendherberge wäre ein toller Einstieg.

Von Rainer Küster