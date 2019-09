Südafrika-Klänge in Rüssener Grundschule

Zwenkau

Das südafrikanische Duo David „Qadasi“ Jenkins und Maqhinga Radebe, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, den Sound der Maskandi- oder Zulu-Klänge zu beleben, war am Donnerstag in doppelter Mission zu Gast in der Montessori-Lebenswelt-Grundschule in Rüssen-Kleinstorkwitz. Es brachte nicht nur traditionelle Musik aus der Heimat mit, sondern erzählte auch von seiner Mission zum Schutz der vom Aussterben bedrohten Nashörner, die von Wilderern gejagt werden.

Musiker sind Botschafter zum Schutz der Nashörner

Kerstin Hartwig, Mutter von Anton (10) und Johann (6), die es im Rahmen ihrer Ausbildung zur Anwältin nach Südafrika verschlagen hatte, kehrte mit einer großen Liebe zur traditionellen Musik wieder nach Hause zurück. Sie hat den Kontakt über den Bonner Ulrich Reimann vermittelt, den es in der kalten Jahreszeit mit seiner Frau regelmäßig in die Regenbogennation nach Durban zieht. Er reist derzeit mit den beiden durch Deutschland. „Im letzten Jahr waren wir in Hamburg zum Hafengeburtstag“, erzählt er. Weil Südafrika Partnerland war, durfte das Duo vor Tausenden Menschen spielen. In der Schulturnhalle waren zwar nicht so viele Zuhörer versammelt, der Begeisterung tat das jedoch keinen Abbruch. Von den ersten Takten an klatschten die Kinder mit.

Neugier auf Vielfalt in der Welt ist wichtig

„Die Schülerinnen und Schüler haben unser Projekt zum Schutz aller gefährdeten Tiere bisher mit Spannung verfolgt“, sagte Schulleiterin Anja Wilzki. „Wir freuen uns sehr über das Konzert, denn die Neugierde auf die Vielfalt in der Welt zu wecken, passt sehr gut in unser inklusives Schulkonzept.“

„Qadasi heißt übersetzt: weißer Mann, Maqhinga ist der ,Mann mit den vielen Ideen’“, erklärte Reimann, der sich auf der Fahrt nach Zwenkau über ein spontanes herzhaftes Lachen der Musiker beim Passieren des Ortsschildes gewundert hatte. „ Zwenkau bedeutet in der Sprache der Zulus ,Land der Affen’, hatten ihm die beiden schmunzelnd erklärt – und kurz überlegt, ob sie das überhaupt erzählen sollten.

Finger flogen in Fragerunden nach oben

Nach anfänglichem Zögern flogen die Finger der Mädchen und Jungen in den Fragerunden zwischen den Liedern nach oben. Sie waren durch den Vortrag von Johanna (10) gut vorbereitet und kannten bereits die „Big Five“, die fünf großen vom Aussterben bedrohten Tierarten Afrikas, Löwe, Nashorn, Leopard, Büffel und Elefant. Warum es denn die Wilderer ausgerechnet aus die Nashörner abgesehen hätten, wollten die Kinder wissen. „Das Horn wird für medizinische Zwecke verwendet, manche Menschen seien von der Heilkraft überzeugt“, erzählte David Jenkins. Doch enthalte das begehrte Horn die gleichen Inhaltsstoffe wie ein Fingernagel und sei vollkommen unwirksam. Darum sei es so wichtig, gerade junge Leute über diesen Irrglauben aufzuklären und den illegalen Handel auf dem Schwarzmarkt einzudämmen. Kerstin Hartwig hatte den Part der Übersetzerin übernommen, da die beiden Musiker nur Englisch sprechen. Immerhin schmetterten die Kinder ihrem „Guten Morgen“ ein fröhliches „good morning“ entgegen.

Von Gislinde Redepenning