Markkleeberg

Ein Beispiel für gelungene Integration lernte die Staatsministerin für Migration, Flüchtlinge und Integration, Annette Widmann-Mauz ( CDU), bei ihrem Besuch der Fechner Fenster- und Türenbau Gaschwitz GmbH kennen. Sie hatte viele Fragen über die Wege, wie Flüchtlinge in die Arbeitswelt einbezogen werden und zeigte sich beeindruckt von der Zusammenarbeit der Kollegen.

Gespannte Erwartung bei den 20 Mitarbeitern am Mittwochnachmittag: Wie wird sie sein, die Ministerin aus Berlin? Offen, bodenständig, freundlich zugewandt – das war der erste Eindruck von Annette Widmann-Mauz (53) und der ist geblieben. Kein Wunder, dass die Politikerin schnell Kontakt zum Team um Geschäftsführer Dirk Frenzel fand.

„Hier herrscht kein Krieg“

Drei Mitarbeiter freuten sich besonders über das Interesse der Integrationsbeauftragten: zwei syrische Mitarbeiter mit Migrationshintergrund und ein Marokkaner, der schon etwas länger im Unternehmen arbeitet. Beim Betriebsrundgang mit der Ministerin führten sie nicht nur ihr handwerkliches Geschick vor, sondern erzählten auch ihre Einwanderungsgeschichte: „Ich bin 2012 vor dem Krieg in Syrien in den Libanon geflüchtet“, berichtete Mohammed Hamza Karami (30). „Dort hab ich Möbel und Türen hergestellt.“ Eine in Deutschland anerkannte Berufsausbildung besitzt der Syrer noch nicht. „Ich habe mit den Augen gelernt“, sagt er. Arbeitslos geworden, versuchte Mohammed Hamza mit geliehenem Geld nach Europa zu kommen. Er schafft es über die gefährliche Mittelmeer-Route nach Griechenland. Mazedonien, Serbien, Ungarn, Österreich hießen seine nächsten Stationen. In Deutschland angekommen, lebt er zunächst in einem Leipziger Flüchtlingscamp. „Jetzt habe ich ein Zimmer in einer WG und fahre täglich mit dem Rad von Leipzig nach Gaschwitz“, erzählt er aus seinem Alltag. „Meine Ausbildung als Tischler mache ich, weil ich in Deutschland bleiben möchte. Wir arbeiten gern hier, man hat Demokratie und Freiheit. Hier herrscht kein Krieg.“

Aus dem zerstörten Aleppo hat es der 38-jährige Tischler Haitham Youssef 2015 nach Leipzig geschafft. Unterstützt vom Verein Flüchtlingshilfe Beucha gelingt sein Ankommen. Youssef belegt Sprachkurse, lernt eine deutsche Frau kennen, wird Vater, macht Praktika in Tischlereien. Seit einem Jahr ist er in der Gaschwitzer Firma fest angestellt und macht noch eine Weiterbildung an modernen Maschinen in Borsdorf. Als selbstständiger Tischler mit Berufsabschluss war Aziz Boutfoussie (38) in Marokko tätig. Aus Liebe zu seiner deutschen Frau entschied er sich für Leipzig und freut sich nun, in dem Gaschwitzer Betrieb arbeiten zu können.

Integration ist kein Selbstläufer

Für dessen Inhaber Dirk Frenzel ist entscheidend, dass alle drei mit guten Voraussetzungen kamen und während der Probearbeiten überzeugten. Die Zusammenarbeit mit den Kollegen klappe ebenfalls, sie seien hilfsbereit und engagiert, so der Chef. Auch bei den Kunden kämen die Jungs gut an. Dass die Integration so erfolgreich verläuft, sei auch der Leipziger Handwerkskammer und ihren Förderprogrammen zu danken. „Integration ist kein Selbstläufer sondern muss gestaltet werden“, betonte Kammerpräsident Claus Gröhn, der den Besuch der Staatsministerin begleitete. Viele Unternehmen spürten den Fachkräftemangel. Flüchtlinge müssten schneller integriert werden müssen, findet Gröhn. Arbeitsmöglichkeiten und Sprachkurse sollten parallel laufen. Arbeiten sei besser als warten. Darüber hinaus müsse es mehr niedrigschwellige Angebote geben, die dann auch anerkannt würden, gab Gröhn der Integrationsministerin mit auf den Weg. Mut machte er auch den drei Neuen der Fechner Fenster- und Türenbau Gaschwitz GmbH: „Bei uns zählt nicht, wo man herkommt, sondern wo man hin will.“

Von Ingrid Hildebrandt