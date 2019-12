Tanzen, bis der Weihnachtsmann kommt: Adventsleuchten in Zwenkau

Zwenkau

Adventliches Leuchten in Zwenkaus Mitte: Der Gewerbeverein macht’s möglich! Am Sonnabend glänzten nicht nur Kinderaugen in Vorfreude – in festlichen Glanz waren auch Straßen und Rathausvorplatz getaucht. Lange vor Beginn des 13. Adventsleuchtens hatten sich die Zwenkauer dort versammelt. Einen Höhepunkt sollte es nämlich gleich zum Auftakt geben: Die Ankunft des Weihnachtsmannes auf einem Gefährt seiner Wahl. Dass Letzteres eigenwillig ausfällt, ist bekannt.

Zur Galerie Der Weihnachtsmann kam mit einem großen Sack voller Geschenke – und mit dem Rad. Das 13. Adventsleuchten in Zwenkau zog das Programm trotz des trüben Wetters durch: Auftritt des Tanz-Clubs und Einlagen des Posaunenchors.

Weihnachtsmann inkognito – mit Sonnenbrille

Doch zunächst gehörten dem Posaunenchor, dem Nachwuchs des Zwenkauer Tanz- und Sportclubs sowie dem Regenbogenhort die Aufmerksamkeit. Endlich war es dann soweit: „Der Weihnachtsmann“, jubelten die Kids. „Auf ’nem Minirad!“ Damit nicht genug: „Der hat ja ’ne Sonnenbrille auf“, wunderten sie sich; dabei regnete es gerade. Hauptsache – er hat Geschenke im Gepäck. Geschenke in Form von Angeboten hielten wiederum Geschäfte, Höfe und Restaurants bereit.

Von Ingrid Hildebrandt