Zwenkau

Nach einem verregneten Auftakt am Samstag hatte Petrus am Sonntag ein Einsehen mit Ausstellern, Wassersportlern und Hafenfest-Besuchern. Bei Wind und Sonnenschein waren auch die ausgewiesenen Sonderparkplätze bereits am Vormittag voll belegt.

„Die Band ,Ladies Home Journal’ wird auf jeden Fall kommen, wie lange sie dann spielt, hängt vom Publikum ab“, hatte Benedikt Kahlstadt, Geschäftsführer der Sächsischen Seebad Zwenkau Beteiligungen GmbH (SSZ) am Samstag erklärt. Technisch sei die Nässe kein Problem und für hartgesottene Open Air-Fans habe man extra ein paar Pagoden-Zelte aufgebaut. Drei Dutzend Musikfreunde hatten sich tatsächlich allen Schauern zum Trotz zum Kap begeben, um einem verkürzten Konzert zu lauschen.

Junge Musiker heizen dem Publikum ein

Da hatte es Matthias Büttner am Sonntag wettertechnisch schon besser erwischt, obwohl seine jungen Musiker von der MS Big Band der Musikschule Ottmar Gerster, den Brass Kids Zwenkau und dem Youngster Musikverein Neukieritzsch in den Vormittagsstunden auf der Bühne noch fröstelten. „Letzte Woche beim Stadtfest in Markkleeberg haben wir die Instrumente bei der Kälte vorher gestimmt, das war ein Fehler. Heute spielen wir erst und stimmen dann, das geht auch“, verriet er und heizte dem Publikum mit dem Sommerhit „Mambo No. 5“ kräftig ein.

Als sich die Sonne ihren Weg zwischen den Wolken gebahnt hatte, standen lange Schlangen dort, wo es deftig brutzelte und wo Kindervergnügen lockten. Auf der erstmals gesperrten Seepromenade fanden potenzielle Wassersportler alle Arten von Fahrzeugen, die sich auf dem Zwenkauer See bewegen dürfen – und auch solche, denen das nur einmal im Jahr mit einer Ausnahmegenehmigung gestattet ist. Der Deutsche Jetsport-Verein aus Viernheim bei Mannheim veranstaltet am 7. und 8. September den dritten Lauf zur Deutschen Jetboot-Meisterschaft in Zwenkau. Anmeldungen sind unter www.djsv.de möglich.

Fahrten im Ruderkatamaran in Zwenkau möglich

Deutlich leiser und völlig entspannt bewegen sich die Ruderer im Katamaran, das sind praktisch zwei verbundene Vierer, über den See. Die Rümpfe sorgen für eine sichere Balance bei unruhigem Wasser und Wellen und erlauben auch Anfängern und Ängstlichen ein ungetrübtes sportliches Vergnügen. „Das ist der beste Ausgleich zum Alltagsstress“, findet Sandra Heine. „Ein Katamaran liegt jetzt am Zwenkauer See. Gefahren wird immer mit einem Betreuer oder Trainer. Termine kann man unter der Telefonnummer 0341 241 9893 ausmachen.“

Von Gislinde Redepenning