Grosspösna

So richtig gut harmonierende Partner werden die Gemeinde Großpösna und die Deutsche Telekom wohl nicht mehr werden. Denn beim Thema schnelles Internet lag man schon zu oft über Kreuz, was die Forderungen der Gemeinde einerseits und die Angebote und Handlungen der Telekom andererseits betraf. Bürgermeisterin Gabriela Lantzsch (parteilos) hatte in öffentlichen Gemeinderatssitzungen mehr als einmal klare Worte gefunden, wenn sie unter anderem über den von der Telekom nicht zu erhaltenden Glasfaser-Ausbau sprach. Gemeint war Glasfaser bis in jedes Haus – nicht die teils noch auf Kupfer basierende Vectoring-Technik.

Ein Kilometer Glasfaser verlegt

Doch im Ortsteil Güldengossa wäre Jens Ludwig froh, hätte die Telekom sein Haus im Magdeborner Weg mit Vectoring-Technik erschlossen. Dann hätte er schnelles Internet für den Hausgebrauch, statt wie jetzt immer noch nur zwei bis vier Megabit pro Sekunde (MBit/s) Download-Geschwindigkeit. Die Hoffnung auf mehr bestand, erfüllen sollte sie sich bereits Ende 2016. Doch es gab Zeitverzug, Straßenbauvorhaben hatten Vorrang. Schließlich benannte Telekom-Sprecher Gero von Wagner im Jahr 2017 gegenüber der LVZ das Frühjahr 2019 als Zeitpunkt der Netzertüchtigung.

Im April dieses Jahres meldete die Telekom dann tatsächlich: „Jetzt schnelles Internet für Güldengossa“. Telefonieren, Surfen, Fernsehen simultan sowie Musik- und Video-Streaming seien nun möglich. Mit einer Geschwindigkeit von bis zu 100 MBit/s beim Herunterladen sowie bis zu 40 MBit/s beim Hochladen könnten die Nutzer nun im Internet unterwegs ein. Dafür habe die Telekom rund einen Kilometer Glasfaser verlegt und einen Verteiler neu aufgestellt. Von dort aus geht es über Kupfer weiter bis in die Häuser. Von diesem Glasfaser-Ausbau würden rund 115 Haushalte profitieren. Und genau da liegt das Problem: Güldengossa hat 400 Einwohner. Der Ausbau bezog sich nur auf den südlichen Teil des Ortes. „Die Telekom macht uns zu einem geteilten Dorf, und das verstehen wir nicht. Warum wurde das Glasfaserkabel nicht auch noch bis zum Verteilerkasten im Norden verlegt?“, fragt sich nicht nur Ludwig. Der 56-Jährige sitzt selbst für die CDU im Gemeinderat und hatte dort immer wieder kritisiert, dass es in Güldengossa nicht voran geht mit dem schnellen Internet.

Sprachlose Gemeindevertreter

Als man sich diesbezüglich mit der zuständigen Telekom-Regionalmanagerin auseinandersetzte, glaubten die Gemeindevertreter nicht richtig zu hören: „Sie erklärte, dass nie gesagt und vereinbart worden war, dass auch der hintere Teil von Güldengossa mit erschlossen wird. Wir waren sprachlos, uns sind die Kinnladen runtergeklappt“, berichtet Ludwig. Mit „uns“ meint er auch Lantzsch. Die Bürgermeisterin bestätigt, dass in den Gesprächen mit der Telekom nie von nur einem Teil des Dorfes die Rede gewesen ist und man immer vom ganzen Ort ausgegangen war. Sie ergänzt zugleich: „Wenn man sich die etwas grob gehaltene Karte, die uns gezeigt wurde, aber genau anschaut, bezieht sich das Vorhaben tatsächlich nur auf das halbe Dorf. Man kann deshalb nicht sagen, die Telekom hat versprochen, das ganze Dorf zu erschließen.“ Aus ihrer Sicht ist es eine Katastrophe, dass der Telekommunikations-Riese den Ort nur teilweise mit schnellem Internet versieht. Im April war sie noch von der vollständigen Erschließung ausgegangen und in der eingangs erwähnten April-Telekom-Medienmitteilung so zitiert worden: „Schnelles Internet ist ein Muss. Nur die Kommune, die eine moderne digitale Infrastruktur besitzt, ist auch attraktiv für Familien und Unternehmen.“

Landkreis gründet Breitband GmbH

Gemäß dieser Erkenntnis hatten Lantzsch und der Gemeinderat für den Kernort Großpösna ein anderes Unternehmen für schnelles Internet gewonnen. Zwar hatte hier die Telekom den Vectoring-Ausbau vorgenommen. Doch die Deutsche Glasfaser baut dort nun ein Netz auf, das Glasfaseranschlüsse bis in jedes Haus garantiert. An Lösungen für die Ortsteile soll künftig auch gearbeitet werden. So könnte der unerschlossene Teil von Güldengossa in das Breitband-Förderprogramm des Landkreises Leipzig aufgenommen werden. Der Beschluss zur Gründung der Breitband GmbH ist derzeit für die Kreistagssitzung am 18. September geplant. Hier soll ebenfalls über den Förderantrag für die flächendeckende Breitbandversorgung entschieden werden.

Offen bleibt der Grund, weshalb die Telekom nur einen Teil von Güldengossa mit der Vectoring-Technik ausgestattet hat. Eine am 26. Juli abgeschickte Anfrage an die Deutsche Telekom blieb trotz nochmaliger Nachfrage bisher unbeantwortet.

Von Olaf Barth