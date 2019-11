Tieferlegung der B2-Brücke ist Leuchtturmprojekt im Landesverkehrsplan

Markkleeberg

Die Jahresmitgliederversammlung des Vereins Pro Agra-Park im Großen Lindensaal am Dienstag beinhaltete nicht nur das Pflichtprogramm mit Rechenschafts- und Kassenbericht sowie Neuwahlen. Mit Spannung verfolgten die Anwesenden einen Vortrag von Christian Wirth, dem Leiter des Botanischen Gartens Leipzig, und die Vorausschau von Tiefbauamtsleiterin Kerstin Klöppel zu künftigen gestalterischen und baulichen Sanierungsvorhaben.

Vorstand wird wiedergewählt

Die erste Vorsitzende Brigitte Wiebelitz, die ebenso wie Schatzmeister Dirk Seelemann und sieben Beisitzer wiedergewählt wurde, blickte zurück zu den Anfängen des Vereins. 2011 habe man sich unter Federführung des damaligen Oberbürgermeisters Bernd Klose zusammengefunden, um die Öffentlichkeit gegen einen um acht Meter breiteren Neubau als Ersatz für die marode B2-Brücke mitten durch den Agra-Park zu mobilisieren – 2012 sei daraus der Verein entstanden. Seitdem liegt die Forderung nach einer Tieferlegung der B2 und einer Tunnellösung auf dem Tisch. Nach Rückschlägen und Enttäuschungen gab es im letzten Jahr erste zarte Erfolgsaussichten, als ein denkmalfachlich-konservatorisches Gutachten des Landesamts für Denkmalpflege die Variante der Tieferlegung priorisierte. Mit dem Beistand des Freistaats sind die entsprechenden Unterlagen im März diesen Jahres zum Bundesverkehrsministerium geschickt worden.

Soll durch Tunnel oder Trog ersetzt werden: die Agrabrücke in Markkleeberg Quelle: Kempner

Projekt nimmt politisch Fahrt auf

Politisch Fahrt aufgenommen hat das Ansinnen des Vereins, als es im Strukturstärkungsgesetz für den Braunkohleausstieg auftauchte, das im September von Wirtschaftsminister Peter Altmaier ( CDU) im Bundestag erstmals zur Diskussion gestellt wurde (die LVZ berichtete). Der Neubau einer Unterführung unter dem historischen Park gehört zu fünf primären Bauprojekten an Fernstraßen, die mit Hilfe des Bundes bis 2038 umgesetzt werden sollen. Dazu fanden sowohl Brigitte Wiebelitz als auch Oberbürgermeister Karsten Schütze ( SPD) klare Worte. Die Umsetzung des Projekts erst 2038 könne keiner wollen, waren sich beide einig und kritisierten die viel zu langwierigen und umständlichen Planungsprozesse. Deutliche Verbesserungen in der Infrastruktur müssten lange vor dem Kohleausstieg passieren.

Punktuelle Reparaturen sind keine Lösung

Zumal zur Gewährleistung der Sicherheit bis zur Außerbetriebnahme des maroden Bauwerks auch weiterhin immer wieder Ausbesserungsarbeiten nötig sein werden. „Die punktuellen Reparaturen sind eine Interimslösung auf einer wichtigen Zufahrtsstraße nach Leipzig“, ärgerte sich Wiebelitz. Man habe viel erreicht, würdigte Schütze das „unermüdliche Engagement aller Vereinsmitglieder“. Und obwohl er bis zum ersten Baggerbiss misstrauisch bleiben werde, führte er Argumente für „vorsichtigen Optimismus“ ins Feld. So ist das Vorhaben jetzt in den Landesverkehrsplan Sachsen (LVP) bis 2030 aufgenommen worden. Der Freistaat hat darin beim Bund fünf sogenannte prioritäre Leuchtturmprojekte für das Mitteldeutsche Revier angemeldet, darunter die Tieferlegung der Bundesstraße B 2 im Bereich des Agra-Parks. Schütze überreichte Brigitte Wiebelitz ein „druckfrisches Exemplar“ der aktuellen Broschüre mit dem Titel „Mobilität für Sachsen“.

Vortrag zu Biodiversität mit spannenden Erkenntnissen

Christian Wirth, Leiter des Botanischen Gartens Leipzig, hielt einen Vortrag zum Thema „Biologische Vielfalt im Anthropozän – Krise und Chancen“. Als Mitglied des Deutsches Zentrums für integrative Biodiversitätsforschung Halle, Jena und Leipzig präsentierte er Spannendes aus der biologischen und genetischen Vielfalt der Tier- und Pflanzenarten sowie der Ökosysteme. Sein Tipp an den Verein: das Einrichten einer Schmetterlingswiese als Bereicherung des Kleinods.

Bewährte Aktivitäten werden fortgeführt

Brigitte Wiebelitz versprach, auch 2020 die bewährten Aktivitäten und Vorhaben, darunter regelmäßige Führungen, sowie die beiden Gartentage, durchzuführen und das Fest der 25.000 Lichter zu unterstützen. Man wolle noch mehr Gruppen und vor allem Schulklassen in den Park locken, um zu präsentieren, was alles in der Heimat wächst.

Von Gislinde Redepenning